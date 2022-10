Dabiz Muñoz sorprende a Joaquín enseñándole la receta para hacer el huevo frito perfecto: en cuatro pasos

El futbolista Joaquín se ha estrenado como presentador en Antena 3. 'Joaquín, el novato' es una de las grandes apuestas de Atresmedia para esta nueva temporada televisiva. Un formato en el que el futbolista se enfrenta a varios protagonistas en una entrevista personal. "Me lo he pasado como un niño chico, pero también he pasado momentos jodidos. No os imagináis lo que he sudado (...) No quiero que la gente me vea como presentador porque yo soy futbolista. Quiero que me vean como un novato, con sus virtudes y sus defectos. He currado mucho, es una oportunidad maravillosa", explicaba el propio deportista en la rueda prensa en la que ha presentado el proyecto.

Además, en dicho encuentro con los medios, Joaquín desvelaba quién es su referente en la pequeña pantalla, una pregunta que no dudaba ni un segundo y contestaba su compañero de cadena, Pablo Motos.

Este miércoles, el futbolista ha dado el pistoletazo de salida a su programa con un invitado de altura, Dabiz Muñoz.El cocinero ha acercado a Joaquín los detalles de su profesión, pero durante el programa también ha habido tiempo para sacar a relucir el lado más personal. Muñoz ha hecho un recorrido por su infancia, ha hablado de amor y del éxito que tiene en su profesión.





La receta del huevo frito perfecto de Dabiz Muñoz

Joaquín se ha metido en la cocina con el chef, que le ha enseñado sus trucos para preparar el que considera el huevo frito perfecto. Muñoz ha detallado los cuatro pasos que considera clave en la receta. En primer lugar, la temperatura del aceite, que debe estar a 180 grados. Para comprobarlo, aunque el futbolista bromeaba con que necesitará echar mano de un termómetro, Muñoz explica que debes poner la mano cerca, notar el calor y que "empiece a humear".

El segundo paso es echar el huevo, pero hay que hacerlo muy cerca de la sartén, ya que si no va a saltar y las posibilidades de quemarse son muy altas. A continuación, hay que dejar el huevo entre 15 y 20 segundos mientras se fríe sin hacer nada. Pasado ese tiempo llega el toque final, coger la espumadera y echar un poco de aceite de la propia sartén por encima, para "que se cocine un poco la yema". Y listo, es el momento de sacarlo de la sartén.

Se trata de una receta muy sencilla, que cualquiera puede poner en práctica en casa, pero que siguiendo los consejos de un chef de la talla de Dabiz Muñoz, seguro que tendrá un resultado mucho mejor. Además, con estos pasos vamos a conseguir un huevo con la yema líquida, para poder mojar pan, y la clara con puntilla, como le gusta al chef.