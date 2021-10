Dabiz Muñoz deja a cuadros a Ana Pastor con su confesión sobre el éxito: "Insatisfacción constante"

Esta semana en 'El Objetivo',Ana Pastor ha contado con la presencia del cocinero Dabiz Muñoz que se ha sincerado en La Sexta y ha revelado ciertos detalles de su vida privada, ha hablado de Cristina Pedroche y ha confesado como vive el éxito.

Hace unos días saltaba la noticia de que Dabiz Muñoz había sido premiado como el mejor chef del mundo. Sin embargo, el cocinero ha reconocido que "no se siente el mejor cocinero del mundo" y ha explicado que para él, el premio es consecuencia de "un trabajo que se viene haciendo por cocineros que llevan paseando su buen trabajo por el mundo muchos años".

Respecto a su infancia, ha revelado que tuvo una época en el que "comía regular" y que su madre "era de las que decían: No te lo comes? No te preocupes, te lo pongo en un tupper y te lo llevas". También ha tenido tiempo de hablar de su mujer, Cristina Pedroche, a la que ha calificado como "sensitiva e inteligente" y ha apreciado sus cualidades que le hacen "mucho mejor persona y mejor cocinero".

Dabiz Muñoz confiesa en La Sexta cómo vive el éxito

Ana Pastor ha querido profundizar en su imagen pública, ya que la periodista asegura que contrasta muchas veces con como es él, que ha repetido de manera reiterada que no es un ejemplo y que no quiere serlo para nadie.

"Hay muchas veces que me preguntan que si soy un provocador, que si hago las cosas por provocar. No, yo intento, sobre todo estos dos últimos años, ser feliz. Siempre pongo una línea roja que es la de no faltar el respeto a nadie y no ofender por ofender. A partir de esa línea roja que nunca paso, y cuando digo nunca es nunca, me permito la licencia vital de hacer lo que quiera con mi día a día", reflexionaba el cocinero.





Además, revelaba que vive el éxito desde un punto de vista un poco "suigéneris". "De hecho es algo con lo que trabajo día a día porque me gustaría vivir un poco más el presente y disfrutar de las cosas buenas que me pasan. Lo vivo un poco desde el sufrimiento, lo llevo un poco desde el tormento", eran sus palabras.

Para concluir, aseguraba que "es una palabra con un poco fuerte, pero es verdad que cuando no gestionas bien determinadas cosas del pensamiento corres el riesgo de que la insatisfacción constante, y esa forma de querer mejorar, y que todo lo que hagamos esté mejor el día que lo hacemos que el día anterior. Corres el riesgo de que sea un lastre y corres el riesgo de que sea un problema más que una virtud. Es algo que llevo trabajando 15 años he mejorado muchísimo y sigo trabajando en ello".