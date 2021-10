Ana Pastor se sincera en La Sexta sobre el conflicto que mantiene con su hijo: "Está enfadado"

La periodista de La Sexta Ana Pastor ha sido una de las invitadas este domingo del programa de Nuria Roca 'La Roca', donde ha podido analizar diversos asuntos sobre su carrera, la actualidad política y social del país y también sobre algunos asuntos de su ámbito personal.

En este sentido, uno de los debates que está marcando el ritmo de la actualidad estos días está relacionado con el fenómeno mediático que ha supuesto la serie coreana 'El juego del calamar', que a través de Netflix se ha convertido en una auténtica revolución mediática a nivel mundial.

Sobre la serie, diversas autoridades y especialistas han tenido que recordar que es para mayores de 18 años. Esta advertencia se produce después de que en varios patios de colegios de nuestro país y de otros se hayan visto a varios grupos de niños jugando e intentando imitar las pruebas que aparecen en la serie.

Esta cuestión fue comentada por Nuria Roca y por Ana Pastor el pasado domingo en La Sexta. En primer lugar, la presentadora de 'El objetivo' ha reconocido que ha comenzado a ver la serie: "He visto una parte, me parece muy bien y entiendo el fenómeno".

Ana Pastor habla de 'El juego del calamar'

Después, el programa de Atresmedia hizo referencia en su pantalla a un artículo en el que una profesora se quejaba de que el fenómeno estaba teniendo consecuencias violentas entre los más jóvenes.

En este punto, la periodista señaló que ha prohibido a su hijo ver la serie: "Para mí el debate es sobre las edades de nuestros hijos y si la pueden ver o no. A mí no me parece bien que la vean. Sé que mi hijo seguramente está enfadado porque no se la dejo ver pero es que me parece que no es una serie para niños".

"Está inspirada en juegos infantiles y no es que los niños jueguen a eso pero ahora tienen tal cantidad de referencias violentas que no hace falta que tengan más", explicó Ana Pastor a Nuria Roca.

Por último, la presentadora de La Sexta quiso dejar constancia de la categorización que tiene la serie en cuanto a sus temáticas, poco apropiadas para los más jóvenes: "Solo le falta poner tortura que es un poco lo que retrata", por ello ha señalado que no es necesario que vean aún más referencias y ha abogado a que los padres les enseñen otros contenidos, incluso "fuera de las pantallas".









