La noche del martes, 'El Hormiguero' recibió a Dabiz Muñoz como invitado. El chef acudió al plató de las hormigas para hablar de sus últimos proyectos. El cocinero de DiverXo, con tres estrellas Michelin, fue galardonado en septiembre como el mejor cocinero del mundo en los premios 'The Best Chef Awards 2021'. Entre todos sus éxitos, el cocinero ha destacado la apertura de un nuevo negocio.

"RavioXO lo vamos a abrir a final de año, muy pegadito a final de año, y es algo muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Queremos redefinir nuestros propios códigos como empresa haciendo restaurantes y también a la hora de cocinar", explicaba el invitado, desvelando que el local estará "englobado alrededor del mundo de la pasta".

Antes de finalizar la entrevista, el entrevistado tuvo que someterse a las preguntas de Trancas y Barrancas, quienes aprovecharon para resolver una de las polémicas más sonadas en España y que solo un gran chef estrella michelín podía resolver. "La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?", se interesó también Pablo Motos.

El chef no se lo ha pensado demasiado y es que parece que es un tema que tiene bastante claro: "Es que es obvio, me ofende que me hagáis esta pregunta, de verdad. Evidentemente sin cebolla", reconocía el cocinero, dejando muy sorprendidos a todos los presentas, ya que lo normal es que la mayoría apoye la tortilla con cebolla. "Queda aclarado para siempre, se acabó", zanjaba el conductor del espacio, que se mostraba totalmente de acuerdo con la opinión de su invitado.









"Yo ya sé que cuando salga del programa hoy voy a tener el teléfono petadísimo", reconocía Muñoz, siendo consciente de que su opinión no va a ser apoyada por muchos. No obstante, ha declarado que entiende que a la gente le gusta la tortilla con cebolla, aunque no sea su caso: "Lo entiendo, pero creo que ese toque dulzor, como retostado de la cebolla pochadita que le da a la patata y al huevo no le hace falta".

"Yo creo que lo lleva un nivel por debajo. Una buena tortilla de patata con un huevo campero, una buena patata bien pochadita, ligeramente doradita, cuajada por fuera con un poquito de color, pero muy poquito, hecha por dentro pero cremosita, cortarla, ponértelo en la boca... Ya no hace falta nada más", zanjaba, describiendo como es para él la tortilla de patata perfecta.