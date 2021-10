Dabiz Muñoz frena 'El Hormiguero' para explicar el motivo por el que necesita ayuda médica: "Me está ayudando"

Pablo Motos ha tenido la oportunidad de entrevistar este martes en 'El Hormiguero' a Dabiz Muñoz, el afamado chef reconocido hace unas semanas como el mejor cocinero del mundo. En este sentido, el director del programa de Atresmedia ha tenido la oportunidad de preguntarle sobre diversos aspectos de su carrera y también sobre cómo se siente después de haber obtenido este reconocimiento.

Consolidado como uno de los chefs más innovadores, carismáticos y talentosos de nuestro país, Dabiz Muñoz acaba de ver reconocida su impresionante trayectoria a nivel internacional al ser elegido como el "mejor cocinero del mundo" en los premios "The Best Chef Awards 2021" en una gala celebrada en Ámsterdam hace unas semanas.

A su lado, su gran apoyo en los últimos años y la persona que siempre le ha animado a cumplir sus sueños y a no rendirse pese a las dificultades, Cristina Pedroche, con la que ha compartido todos los éxitos y reconocimientos que ambos han conseguido en sus diversas carreras profesionales.

Dabiz Muñoz valoraba así en los micrófonos de 'La Tarde' el premio recibido, visiblemente emocionado. "No me siento el mejor cocinero del mundo, es un reconocimiento increíble y estamos un poco abrumados. Estos reconocimientos son superlativos. Es verdad que en estos 15 años que llevamos abiertos, nos han pasado cosas increíbles. Yo tengo la certeza de que nos ocurren estas cosas por consecuencia de lo que hacemos. Y nos pasan porque freímos los huevos mejor que nadie. Es algo que no se me olvida. Me encanta estar en mi restaurante cocinando".

La sinceridad de Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'

Pero durante su paso por 'El Hormiguero', Dabiz Muñoz no ha dudado en explicar cómo gestiona el éxito desde el punto de vista personal, llegando a desvelar que ha tenido que recurrir a ayuda médica para saber canalizar sus sentimientos y emociones. "No me siento el mejor cocinero del mundo. Dicho lo cual estoy muy contento por el premio, evidentemente".

"Tengo una relación un poco tormentosa y tóxica con el éxito. Me cuesta digerir según que cosas y no saco pecho porque me pasen cosas buenas, al revés. Tengo esa sensación de como un poco de sufrimiento con cosas muy buenas que me pasan y me cuesta mucho disfrutarlas en su justa medida", explicaba Dabiz Muñoz en el rato de charla que ha compartido con Pablo Motos en el plató de Atresmedia.

Tras explicar un poco lo que le ocurre, el chef madrileño ha explicado que recurre a la ayuda de una psicóloga para encauzar esta situación:"Yo desde hace un año voy a una psicóloga que me recomendaron. Me viene muy bien y me está ayudando mucho a contextualizar según qué cosas y a vivir la vida un poco más feliz. Este tipo de gestiones mentales respecto al éxito, a la presión y respecto a lo que la gente espera de ti, está siendo una digestión de quince años y sigo en ello".