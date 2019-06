La crítica a 'Masterchef' de Carlos Sobera desde 'Supervivientes'

Desde el 30 de abril, cada semana se disputa una nueva batalla de la guerra de audiencias entre los hermanos Vallejo-Nágera, Colate como concursante de 'Supervivientes 2019' y Samantha como juez de 'Masterchef 7'.

El 'talent' culinario de TVE se ha colado en el plató de 'Tierra de nadie' este martes, 25 de junio. Lo ha hecho a través de la prima de Colate Vallejo-Nágera. Paloma ha mencionado a Samantha y a 'Masterchef', lo que le ha costado una pequeña bronca de Carlos Sobera.

"Está en la final"

Paloma tuvo la oportunidad de hablar con su primo, que sigue recuperándose de la lesión de clavícula que sufre desde el accidente en la prueba de recompensa del jueves día 20. Fue entonces cuando la defensora de Colate, que apenas contaba con unos segundos para hablar con el empresario, le contó que todos sus seres queridos le estaban apoyando en España, entre ellos Samantha: "Tu hermana Samantha no ha podido estar, porque está en otras cosas, en la final", ha explicado Paloma en referencia a 'Masterchef', que ha emitido la final de la séptima edición del concurso de TVE en La 1 en la misma noche.

Cuando ha terminado de hablar con su primo y Sobera ha cerrado la conexión con Honduras, el presentador de Mediaset ha regañado a Paloma por aludir al 'talent' de la cadena de televisión pública: "Oye, Paloma, todo muy bien salvo una pequeña cosita. Me has hecho publicidad de otro canal y de otro programa a los que, por cierto, no les va muy bien en audiencias. Eso me ha dolido", ha bromeado.

Y es que 'Supervivientes' ha vencido a 'Masterchef' cada semana, incluso en el día de la final del concurso de TVE, el cierre menos visto de todas las ediciones (18'8% de cuota de pantalla). El 'reality' de Mediaset se ha impuesto con el 23'3% de 'share' y ha congregado a 3.748.000 de telespectadores frente a la pantalla. Paloma se ha pedido perdón por la metedura de pata y se ha justificado: "Lo siento muchísimo, Carlos. Samantha estaba deseando hablar con Colate".