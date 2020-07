La crítica más inesperada de un exministro a la gestión de los datos del COVID: "No son de país desarrollado"

Es uno de los temas más polémicos de los últimos meses. Las cifras reales que el Gobierno está dando sobre contagios y fallecidos por COVID-19 a lo largo de los días.

Cifras que no cuadran, que suben y bajan sin explicación con el paso del tiempo, criterios que cambian constantemente y que confenden a todos, e instituciones que estiman muchos más fallecidos que las cifras oficiales como el INE o el Instituto San Carlos.

Las cifras oficiales de la administración españolaes de más de 251.000 personas contagiadas y de 28.385 fallecidos. Sin embargo, se estima que todo esto podría ser mucho más cuando se recopilen finalmente todos los datos y todas las defunciones de los últimos meses.

En las últimas semanas, el protocolo a la hora de dar los datos ha ido cambiando, llegando a no dar cifras a lo largo del fin de semana. Esta decisión no ha gustado a Miguel Sebastián, quien fuese ministro de Turismo, Industria y Comercio en el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

La indiganción de Miguel Sebastián con el criterio de los datos

El exministro, ahora profesor, ha pasado por los micrófonos de 'Al rojo vivo' para valorar las últimas noticias relacionadas con el COVID-19. Así se ha mostrado preocupado con los rebrotes, haciendo especial hincapié en las ciudades que recibirán turismo como Madrid. "Cada vez hay más, y lógicamente el rastreo va a ser cada vez más difícil".

"Yo he criticado acelerar los temas por motivos económicos. No me parece acertado desde un punto de vista económico. Acelerar por motivos políticos no es de recibo, y hay que respetar los 14 días que estiman los científicos", afirmaba sobre la decisión en Galicia de guardar solo 5 días de cuarentena donde están dando algunos brotes coincidiendo con la cercanía de las elecciones gallegas.

Ferreras:

-Realmente importantes los datos de Lleida en este fin de semana, profesor Sebastián.



Miguel Sebastián:

- Bueno, realmente no tenemos datos del fin de semana, lo cual es absolutamente inaudito.



⁦⁦@laSextaTV⁩ , información VERIFICADA. pic.twitter.com/MwexYHfQ3p — Monsegd (@MonseGilDelgad1) July 6, 2020

Más duro se ha mostrado a la hora de entrar a valorar la forma en la que el Gobierno está presentado los datos de nuevos contagios y fallecidos por coronavirus a lo largo de toda la pandemia, algo que no ha gustado nada al exministro: "No tenemos datos de este fin de semana, lo que es algo inaudito. Que porque sea fin de semana que España haya sido el único país del mundo que haya dejado de dar datos. Esto pasará factura, porque luego habrá muchos análisis estadísticos asociados a esta crisis sanitarias, mucha investagación, y va a ser una pena que España presente unas estadísticas que no son de país desarrollado".

"Yo siempre he dicho que una pandemia no es solamente un fenómeno sanitario, también es un fenómeno estadístico, un fenómeno económico, y hay que respetar la idea de que las cifras son de los ciudadanos y no son de los funcionarios, de ningún gobierno, ni de las comunidades", sentenciaba finalmente.

