Miguel Sebastián, en COPE: ¿Por qué en España no es el INE el que da los datos del coronavirus?

Miguel Sebastián, economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio ha estado analizando las cifras del coronavirus desde que supo de su existencia allá por el mes de enero. Sebastián ha recalcado en ‘Herrera en COPE’ que “una epidemia es un fenómeno dramático y también estadístico y se tienen que respetar las reglas del juego de lo que suponen las estadísticas”.

Y hace hincapié en este asunto una vez que el Gobierno, una vez más, ha cambiado la manera de contabilizar la cifra de los datos (fallecidos y contagiados) de coronavirus en nuestro país, lo que el exministro califica de “falta de respeto, supone un desprecio al análisis estadístico que es parte del análisis de la epidemia”.

Dice Miguel Sebastián que si se hace un cambio en la manera de medir, de obtener resultados, tienen que decirnos y contarnos cuál y porqué es la nueva metodología que llevan a cabo para

Señala Sebastián que no toda la culpa es del Gobierno sino también de las Comunidades Autónomas, a las que se les ha delegado esa función de recogida de estadísticas que califica de “error”.

“Hay un caos estadístico que no es bueno. La calidad de los datos en España de la pandemia es muy baja”, dice el exministro.

Se pregunta Miguel Sebastián “¿por qué en España no es el INE el que da los datos de la pandemia? Es el que debería hacerlo, al igual que ocurre en otros países, y no un grupo de personas que va cambiando los criterios porque le viene bien para lucir un dato mejor, y eso me parece intranquilizador”.

Y recuerda que “ha habido cuatro modificaciones y todas se han hecho para mejorar los datos y eso genera problemas de credibilidad”.