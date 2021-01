Cristina Pedroche zanja la polémica y destapa su sueldo en las Campanadas

Cristina Pedroche ha querido zanjar la polémica sobre su sueldo por presentar las campanadas en Antena 3. Ella ha contado que no ha cobrado más dinero por presentarlas. Por tanto, entrarían dentro de su contrato general con Atresmedia y no ganaría más por la presentador del espacio. La presentadora aseguraba esta tarde en 'Zapeando' que está "muy bien" que año tras año crezca la audiencia de la cadena pero ha indicado que lo que "le llena el corazón" es que la gente disfrute haciendo tik tok sobre ese instante y se lo pase bien.

"Me parece lo más. Lo hago por esto, simplemento por eso. No lo hago por ganar ni por no ganar porque yo tengo un contrato de cadena y ya sabemos que si las hago o no las hago yo gano lo mismo, que también es importante recalcar este tema", indicaba.

Es una realidad. Año tras año, Pedroche crea una gran expectación sobre su vestuario para dar la bienvenida al año nuevo. Sea como fuere, esta aclaración llega tras numerosas críticas durante el fin de semana, ya que circulaba un rumor que aseguraba que había cobrado el doble por dar las Campanadas que Chicote. Esa diferencia sería notable, pues Pedroche habría cobrado 60.000 y el chef se habría llevado unos 30.000 euros.

Algo que se ha apresurado a desmentir la presentadora de Atresmedia. Sobre su sueldo, daba una pequeña pista en La Resistencia: "En el banco algo hay, soy muy ahorradora, aunque la gente piensa que gano más de lo que de verdad ingreso, pero el presupuesto del Rayo Vallecano, pues doce veces menos". Tras estas declaraciones, la mujer de Dabiz Muñoz confesaba que tiene "algo menos de un millón de euros" en su cuenta corriente.

El enfado con Cristina Pedroche por lo que sucedía justo antes de las Campanadas

Ambos presentadores lo pasaron realmente mal en directo por lo que sucedió pocos segundos antes de las doce uvas. En los años anteriores, Pedroche solía desvelar su vestido y su significado antes de las Campanadas. Pero la gran cantidad de patrocinios que tenían que cubrir ambos presentadores en esta ocasión hizo que, cuando comenzaron a sonar los cuartos del reloj de la icónica Puerta del Sol, Pedroche todavía no se hubiera quitado la suerte de "edredón" que lucía.

Los cuartos habían comenzado a sonar y Pedroche todavía estaba dando las gracias a Pedro del Hierro y a más personas. Fue en ese momento cuando tuvo que parar. Por suerte para los espectadores, pudieron llegar a tiempo a dar las campanadas bien.