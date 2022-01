Cristina Pedroche revela si se rapó de verdad para las Campanadas y explica por qué apareció sin pelo

El pasado 31 de diciembre, Antena 3 hizo historia con sus Campanadas al lograr arrebatar el liderazgo a La 1 tras años siendo la cadena referente para despedir el año. Esto se debe a que los vestidos de Cristina Pedroche generan una gran expectación cada año. No obstante, en esta ocasión, los espectadores estaban todavía más intrigados al descubrir, gracias a las promociones, que la presentadora mostraría un llamativo corte de pelo.

Y así fue. La conductora del espacio más esperado del año apareció junto a Alberto Chicote con una llamativa capa de plástico y un casco metálico. A la hora de la verdad, cuando llegó el momento de desvelar su traje, también se quitó el casco y mostró su cabeza totalmente rapada. Este gesto llamó mucho la atención de la audiencia, dado que dudaban si era una calva de plástico que se había implantado en caracterización o si de verdad se había pasado la maquinilla, deshaciéndose así de su melena.

El primero en ser preguntado al respecto fue Chicote, quien fue entrevistado en ‘Espejo Público’ para analizar el récord que había logrado la cadena en el último día del año. Asimismo,Susanna Griso quiso saber si Pedroche se había rapado de verdad, ya que las últimas semanas estuvo usando pelucas en sus apariciones públicas para alimentar el misterio del peinado que llevaría en las Campanadas, además de para dejar en el aire su calva era real o no. Ante esto, el cocinero reconoció que no sabía nada, ya que su compañera escondió su estilismo en todo momento.

No obstante, ha sido la propia Pedroche quien ha contado la verdad en su vuelta a ‘Zapeando’.La colaboradora ha aparecido con su pelo recogido en un moño, afirmando así que se trataba de una calota y que no se había rapado. Después de tranquilizar a muchos de sus seguidores, quienes no daban crédito ante la calva de la presentadora, la mujer de Dabiz Muñoz también reveló el motivo por el que se decantó por deshacerse de su pelo.









"Josie me dijo que odiaba el pelo"

"Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo, que ahí no había manera de cuadrarlo. Entonces, me dijo que me lo tenía que cortar, que iba con el casco y me tenía que rapar la parte de abajo", contaba la comunicadora. "Y las orejas, los nacimientos", señalaba el diseñador, que también estaba presente en el plató.

"Entonces dijimos: 'Vamos a hacer una prueba con caracterización, vamos a ver si somos capaces de esconder todo el pelo y que se quede de verdad de forma natural'", explicaba Pedroche. "Y es lo que hicimos. Cuando lo vio, le convenció. Porque aparte, si yo me rapo ahora mismo, seguramente mi cabeza no esté tan lisa ni del mismo color", señalaba la presentadora de las Campanadas.

"Es algo que es lícito usar en moda, en la vida y en todo", defendía Josie para responder a todas las críticas contra su decisión de poner una calva falsa a su compañera. “Además, me encanta todo lo que ha pasado previamente con las pelucas, con la caracterización final… Me encanta todo esto y lo que nos hemos divertido, que para eso está la televisión”, agregaba. "Es un vestido, es un look, pero es diversión, es televisión y al final ha sido un exitazo", zanjaba.