Cristina Pedroche destapa en 'El Hormiguero' el dinero que pierde en el restaurante DiverXO: "A día de hoy"

Cristina Pedroche ha regresado este jueves al plató de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos en Antena 3, para despedir el año y dar más detalles sobre cómo será su vestido para las campanadas, que volverá a presentar junto a Alberto Chicote en Antena 3 desde la Puerta del Sol. Pero, la Nochevieja no ha sido el único asunto que ha estado encima de la mesa. También se han comentado otros, como la decisión de DiverXO, restaurante dirigido por su pareja Dabiz Muñoz, para subir el precio de su menú degustación.

El restaurante del famoso chef, Dabiz Muñoz, ha anunciado que subirá el precio del menú degustación de su local de los 250 a los 360 euros, unos precios que le convierten en el más caro de toda España, algo que dejaba hace semanas a cuadros incluso a la socialité Carmen Lomana. Y es que, a todo ello, hay que sumarle el precio de la bebida: en el restaurante viene incluida una selección de vinos del sumiller Miguel Ángel Millán de 150 euros, o un maridaje de alta categoría por un total de 300 euros.









Esta decisión despertó las críticas de algunas figuras públicas, así como comentarios de defensa hacia el reconocido cocinero. Algunas de las críticas llegaba de parte de la periodista Lucía Méndez, que a través de las redes sociales publicaba una polémica reacción: “Noticias obscenas e impúdicas de las élites españolas ricas en dinero y tontería. DiverXO sube el precio del menú de 250 a 365 euros. Mientras, los bancos de alimentos recogen comida para cientos de miles de españoles que no tienen recursos suficientes para comer”. Un post muy criticado al que han catalogado de “demagogo”. No obstante, el cocinero y pareja de Cristina Pedroche se defendió señalando que era una subida para mejorar las condiciones de sus trabajadores

La reflexión de Pedroche sobre el precio en DiverXO

Sobre esta cuestión se ha pronunciado Pedroche este jueves en 'El Hormiguero', después de invitar a Pablo Motos a que de una vez por todas acuda al restaurante madrileño y ser preguntada por esta cuestión del precio.

En este sentido, Cristina Pedroche ha explicado que la subida se produce porque el restaurante pierde mucho dinero: "Por supuesto que vamos a mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, que es lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a día de hoy DiverXO pierde mucho dinero, cantidades ingentes. Con ese dinero te puedes comprar una casa, con el dinero que se pierde en DiverXO al año".

Por último, Pedroche ha reconocido que la estrategia que seguía Dabiz Muñoz en relación con sus negocios no era la más adecuada desde el punto de vista económico: "Las empresas son entidades únicas y tienen que vivir por si solas. No vale que esta empresa pierda mucho y que luego tengas otras pequeñas que te vayan ayudando. El dinero no se pasa de una a otra. Hasta que David ha entendido esto han pasado unos años. Es lo primero que hice cuando le conocí. No es posible que no tenga dinero, no es posible que tengas el mejor restaurante del mundo y no ganes dinero, porque todo lo que él ganaba lo metía en la empresa y eso no está bien. Entonces por fin vamos a poner un precio que creo que es justo a la calidad que damos, a la cantidad que damos y a toda la experiencia".