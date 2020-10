Cristina Pedroche se derrumba en directo por sus dudas sobre las Campanadas: "No sé si estoy segura"

Hace unos días, a un mes de Navidad, ya se confirmó que Cristina Pedroche volvería a ponerse este año frente a las cámaras para dar las Campanadas el 31 de diciembre para los espectadores de Antena 3. A pesar de ser una gran noticia, la periodista se ha mostrado muy confundida ante cómo reaccionar a un acontecimiento tan feliz durante la pandemia.

El vestido que luce para comerse las 12 uvas en directo se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados de la festividad, dado que, por sus llamativos diseños, muchos espectadores se encuentran expectantes a que se quite la capa para descubrir el modelito del año y, acto seguido, comentarlo con los familiares.

"¿Qué hacemos este año? Madre mía, tengo muchas dudas. No sé qué hacer", preguntaba Pedroche a sus seguidores de Instagram, buscando algo de ayuda. Asimismo, lo ha hecho este jueves con el público de 'Zapeando'.

"Normalmente estoy nerviosa de la emoción, pero este año estoy nerviosa porque no sé cómo sentirme", reconoció la colaboradora tras revelar que no está segura de si presentarlas. "Por un lado, me apetece hacerlo porque despedir el año con todo el mundo es un sueño y todos queremos que termine este año porque ha sido malo para todos", agregó, dejando claro que seguramente lo haga, pero que el problema es que no sabe cómo.

Su confusión se debe a que le aterra que a la gente le parezca una frivolidad el famoso ritual que organiza cada año en torno a su vestido, durante esta época tan mala que estamos viviendo como consecuencia de la covid-19: "No quiero que la gente piense que soy superficial y que lo único que quiero es salir guapa esa noche. No consiste en eso. Consiste en entretener, en que la gente se olvide en ese momento de todo lo malo que está pasando".

La opinión de los colaboradores

Al ver que su compañera estaba a punto de venirse abajo, Lorena Castell quiso animarla: "The show must go on. La gente lo que quiere ver es lo de todos los años, una alegría, no un tristor". "El problema está en que ese tristor también lo tengo yo dentro", contestó Pedroche.

"Yo no estoy viviendo mi mejor año. En los minutos previos estoy histérica de emoción, y no quiero estar histérica de pena. No sé si estoy segura con este vestido o no. Cómo es el vestido está claro desde enero, pero ahora no sé si cambiarlo, si hacer otra opción... Pero es que tampoco quiero que haya otra opción. Sabéis que son como mis hijos", explicó sin poder contener las lágrimas.

"Esto se superará como se han superado mil cosas en este país y en el mundo. Eres un pilar de la civilización occidental. Si yo pongo las Campanadas y no veo a nadie, o veo a la Pedroche en chándal... Quiero alegría. El 2021 tiene que ser mejor que el 2020. Y por eso te necesitamos, Cristina", le aseguró Dani Mateo para levantarle el ánimo.