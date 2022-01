Cristina Pedroche confiesa cómo se enfrenta a 'grabaciones complicadas': "Tampoco es plan"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

El programa de laSexta quiso recordar los mejores momentos de la entrevista que Pablo Motos hizo a Clara Galle y Julio Peña en ‘El Hormiguero’ por el estreno de ‘A través de mi ventana’, que se estrenará en Netflix el próximo 4 de febrero. Dani Mateo señaló el momento en el que los actores explicaron cómo rodaron las escenas intimas de la película o cuando tenían que aparecer desnudos, destacando lo mucho que les sirvió contar con un ‘coach’ para rodar esas escenas.

“Yo animo a todas las producciones que si hay escenas de sexo haya un ‘coach’ de intimidad. Hay que quitar hierro al asunto, hay cosas que desconoces o con las no te sientes seguro o incómodo contigo mismo y esa persona media entre los actores y el director. Te hace estar cómoda durante el rodaje de las escenas de sexo”, contaba Galle. Esto llamó mucho la atención de los colaboradores de laSexta, quienes no dudaron en opinar al respecto.

"Me meto mucho en el papel"

“Cristina, tú podrías hacer de coach porque yo no conozco a nadie a la que le importe menos cuando entra en el momento. Cuando suena ‘acción’, se olvida de todo. Ir prácticamente desnuda por el centro de Madrid… Les ves la cara y se ve que no está pasando ni un poco de vergüenza, ni nervios ni nada”, señalaba el presentador, haciendo referencia a la promoción que Cristina Pedroche grabó para las Campanadas de este años, en la que iba paseando por las calles de la capital mientras se iba quitando la ropa.

“Ni frío ni nada, ya”, corroboraba la colaboradora, dejando claro que no le es ningún impedimento aparecer sin ropa. “Frío no paso, de verdad. En el momento no. Una vez que termino, ya sí me quiero tapar porque tampoco es plan de estar en pleno diciembre desnuda por ahí”, contaba la comunicadora, asegurando que se centra tanto en el trabajo que no pasa frío hasta que se apaga la cámara.

“Me meto tanto en el papel de lo que quiero hacer que no, no paso frío”, aseguraba ella. “Pero bueno, que da igual, que yo no soy la protagonista”, cortaba Pedroche, intentando desviar la atención y zanjar el tema, dado que no quería seguir hablando de ella. “Cristina es tan privada, que tampoco sabemos si va por ahí desnuda por los balcones de Madrid”, bromeaba Lorena Castell.