Cristina Pardo se sincera con Pablo Motos sobre el 'mal trago' que sufrió en Navidad: "La he pasado muy mal"

La presentadora de La Sexta, Cristina Pardo, se sinceró este pasado jueves en 'El Hormiguero' respecto a una cuestión que ha marcado sus Navidades. Lo hizo durante la tertulia de actualidad en la que participa cada semana junto a Pablo Motos, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. En este sentido, la comunicadora de 'Más vale tarde' ha explicado que la pandemia marcó su rutina diaria durante las fechas navideñas.

España se sigue enfrentando a una sexta ola marcada por el alto ritmo de contagios. Este viernes, las comunidades autónomas han notificado 162.508 contagios en el último día, por lo que España supera los 8 millones de casos detectados por prueba desde el inicio de la pandemia, mientras que la incidencia a 14 días sube en 36 puntos, menos que en días anteriores, hasta los 3.192 casos por cada 100.000 habitantes.









La presión en los hospitales continúa subiendo poco a poco en casi todos los territorios, pero crece a ritmo un poco más acelerado en planta, que llega al 14 %, mientras que en las unidades de cuidados intensivos se mantienen sin apenas variaciones en el último día (23,6 %).

Se han dado 2.232 altas en las pasadas 24 horas, pero han ingresado 2.332 pacientes más, lo que provoca que haya 17.436 ciudadanos en los hospitales de toda España, 2.224 de ellos graves en UCI. El dato pone de manifiesto que el número de altas diario es casi proporcional al de nuevos ingresos, lo que impide que se desahogue la presión hospitalaria.

Estos datos son la resaca de unas fechas navideñas que han estado marcadas por los test de antígenos, las cuarentenas de muchos seres queridos y también por el aumento de contagios incesante después de las fiestas de Nochebuena y Nochevieja. En este sentido, Cristina Pardo ha explicado en 'El Hormiguero' cómo vivió estas jornadas.

Cristina Pardo explica cómo ha pasado las Navidades

"De verdad que lo he pasado mal, no me importa reconocerlo. De pronto todo el mundo empezó a contagiarse. Cada día que llegábamos a la empresa nos hacían un test. Cuando me metían el palo pensaba ‘hoy es cuando me dicen lo siento, eres positiva', ha explicado la presentadora señalando que para ella "fue un horror" y que sentía una especie de presión por llegar sin contagiarse a las aclamadas campanadas del 31 de diciembre en la Puerta del Sol de Madrid, campanadas que este año presentó junto a Dani Mateo.

Esta tensión se hizo de notar en algunos momentos en los platós de televisión, ya que incluso Pablo Motos reconocía que "la semana anterior le faltó darle una hostia a la cámara". Al final, Cristina Pardo se ha sincerado con la siguiente frase: "Ahora lo podamos relativizar lo que queráis, lo que ha pasado esta Navidad es muy heavy".