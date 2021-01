Cristina Pardo interrumpe a Marhuenda por sus insistentes declaraciones: "El PSOE te corta la cabeza"

Este domingo, Cristina Pardo ha repasado todos los temas de actualidad en 'Liarla Pardo' y los ha puesto sobre la mesa del debate. Como ya es habitual, las diferentes opiniones han ido desencadenando en tensos intercambios de opiniones entre los colaboradores, por lo que la presentadora se ha visto obligada a intervenir.

Una vez más, la periodista tuvo que cortar el argumento de Paco Marhuenda, ya que sus insistentes opiniones acapararon la tertulia sin dejar intervenir al resto de compañeros ni a la propia presentadora del programa de La Sexta.

"En comparación tú tienes ahí, los expertos sanitarios, además funcionarios públicos que dependen de ti, o son del CSIC o son de los hospitales públicos...", comenzaba diciendo el directos de La Razón. "No dependen de ti Paco", le corregía una colaboradora, aunque él no pareció hacerla caso y continuó con su discurso: "Luego tienes que escuchar a los economistas...".

"De verdad Paco, los funcionarios públicos no dependen del Gobierno. Los funcionarios públicos son del Estado y trabajan para el conjunto del país", insistía la colaboradora, quien se logró hacer oir elevando el tono de voz. "¿Perdón? ¿Perdón?", exclamó Marhuenda, mostrándose en desacuerdo con ella.

"Yo soy funcionario público y tengo la suerte de que soy de la administración universitaria y hago lo que me da la gana", explicó el colaborador, poniendo su caso como ejemplo. "Paco, solo la derecha tenéis esa visión patrimonialista del Estado: 'es mío cuando lo gobierno y cuando no, que reviente'", le replicaba la colaboradora.

Cristina Pardo corta a Marhuenda

"Pero eso lo hace el PSOE", señaló Marhuenda, mientras seguía hablando a pesar de que Pardo intentaba cortar el debate para recuperar la calma y que dieran sus opiniones en orden y sin gritos. "No, no, no. El PSOE te coje y te corta la cabeza", sentenció. "¡No, no! ¡Paco!", gritaba la comunicadora para intentar callarle, pero él no la hizo caso. "A los tacs que no eran suyos los relegan a contar moscas pasar... 1, 2, 3...", seguía diciendo el colaborador, algo alterado.

"¿Puedo hablar? Gracias Paco", pidió Pardo, algo desesperada al no poder cortarle. "Por un momento, en vez de funcionario de la administración universitaria parecer director de 'Liarla Pardo'", sentenció la presentadora, dando así un toque de atención al colaborador por no obedecerla. "Es que es contar la verdad... No, no... Un día al programa", contestó con una sonrisa.

Tras inundar el plató de gritos y llamadas de atención, la comunicadora logró retomar la palabra y dar por finalizado el debate para dar paso a la siguiente sección del formato de La Sexta.