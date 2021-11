Cristina Pardo se enfrenta al alcalde de Ourense por sus constante acusaciones contra ella: "No manipule"

Este miércoles, Iñaki López y Cristina Pardo volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Más vale tarde'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en cómo se encuentra La Palma, a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, y en la situación política, los presentadores dedicaron parte del espacio a la polémica protagonizada por Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense.

El programa de laSexta ha realizado una conexión en directo con el alcalde de Ourense y los presentadores no se han cortado a la hora de preguntar por el escándalo que ha protagonizado por despedir a todos los asesores de la oposición, manteniendo el trabajo de todos los suyos, después de que el pleno municipal no aprobase una iniciativa para mantener las retribuciones a los grupos incluso aunque pierdan concejales. Durante la entrevista, el invitado ha dado pie a varios conflictos con los periodistas, aunque no se cortó con sus acusaciones contra Pardo.

"Se ha roto un pacto entre caballeros. Sufrí un caso de transfuguismo, salí perjudicado y ahora votan en mi contra", comenzaba diciendo el entrevistado para justificar su decisión de destitución. Cada vez que López intentaba hacerle una pregunta, el alcalde le cortaba. "¿Lo va a explicar usted o yo?", le recriminaba al presentador. "Yo solo estaba respondiendo", se defendía el invitado.

"Realmente, usted siempre es noticia por asuntos controvertidos", señalaba Pardo. "En este caso, ha sido que mantiene usted a sus asesores, pero quita a los de la oposición. Además, tengo entendido que la Fiscalía ha querellado contra usted por malversación de caudales públicos ¿A usted la parece que esta es la manera de ejercer la política?", le preguntaba la presentadora.









"Todo de lo que usted me acusaba se archivó"

"Para cambiar el mundo tienes que hacer algo diferente, puede ser bueno o malo", respondía el alcalde, muy tajante. "Pero entre diferentes y malversación de caudales públicos hay una distancia", le replicaba Pardo. "Pero es que una acusación de Fiscalía no es una sentencia", se defendía Pérez Jácome, aparentemente ofendido.

"Mire, estuve en su programa hace unos meses y usted me acusó y, todo el rato, me acosaba por una acusación de Fiscalía. Usted me echó en cara todo lo que me habían acusado y, hace dos días, se archivó porque eran todo acusaciones falsas. Y, ahora, hay otra denuncia de Fiscalía que también se va a archivar", le reprochaba el alcalde a Pardo.

"Entonces, le recuerdo que, hace unos meses, yo estaba en su programa y todo de lo que usted me acusaba se archivó, pero si para usted una acusación es una sentencia...", agregaba hasta que fue interrumpido por Pardo, quien parecía estar muy molesta por lo que acababa de decir. "Perdone, le voy a decir una cosa. Por lo menos, no manipule porque no le acusaba yo, le acusaban sus compañeros. Otra cosa es que las denuncias que ellos hicieran no hayan llegado a ningún sitio. Yo no le acuso de nada, le acusaban ellos como, ahora, a usted le señala la Fiscalía", le aclaraba la periodista.

"Es una forma de hablar", se defendía el alcalde. "Además, usted acaba de decir que una acusación es una sentencia y es una acusación de la Fiscalía", le echaba en cara Jácome. "Yo no. He dicho Fiscalía todo el rato", señalaba Pardo, perdiendo los nervios. Para calmar el ambiente y pasar a otro tema, se le dio la palabra a López.