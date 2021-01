Jorge Fernández se desnuda ante Cristina Pardo y lanza este recadito a Jordi Hurtado

El presentador de 'La ruleta de la suerte' ha sido uno de los invitados de 'Liarla Pardo' este domingo, donde ha destapado uno de sus objetivos con el programa. Jorge Fernández es uno de los rostros visibles de Atresmedia, donde cada día alegra los hogares españoles con sus ingeniosos paneles que hacen homenaje a nuestro vocabulario.

No en vano, en la entrevista que ha concedido el vasco a la navarra, también ha habido hueco para hablar de otras cosas más allá de la televisión, como ha sido la pandemia, la enfermedad que ha sufrido o sobre el papel de ETA en su infancia.

La gestión de la covid-19

El coronavirus ha sido uno de los temas que ha tocado la entrevistadora. Sobre este tema ha dicho Jorge Fernández que personalmente agradeció personalmente haberlo vivido. No en vano, se ha mostrado crítico con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por sus palabras sobre el aumento de casos en las últimas semanas, en donde culpabilizaba a la sociedad española de la actual situación.

"Tampoco me parece muy bien que ahora se nos abronque. Nos dicen como muy mal niños y ahora como lo habéis hecho muy mal, aquí esta papá estado y las comunidades autónomas y tenemos que hacer esto, esto y esto que os mandamos nosotros porque vosotros por sí mismos sois muy malos", ha explicado el presentador.

Cristina Pardo destapa el objetivo de Jorge Fernández con 'La ruleta de la suerte'

Otra de las claves en la que se ha desarrollado la entrevista ha sido sobre los próximos retos que tiene el exmodelo y presentador Jorge Fernández. "Lo que quiero es estar con 50 mejor que ahora. Primero seguir aprendiendo en este campo. Quiero hacer cosas importantes, en otras plataformas, algo distinto para seguir en esta línea de salud que no sea el Jorge de la tele, el que reparte salud en vez de dinero, y que las personas de 50 años puedan seguir pensando que se puede estar siguiendo bien a esa edad", ha explicado.

No en vano, Cristina Pardo ha conseguido sacarle a Jorge Fernández uno de sus retos con 'La ruleta de la suerte'. "Me queda mucho más programa aquí. Me queda batir el récord que le quiero ganar a Jordi Hurtado con el programa", ha desvelado. Una persona, ha apostillado, a quien admira profesionalmente. "Jordi es una pasada, nunca le pillo, pero es alucinante", ha dicho en este sentido.

