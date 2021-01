Jorge Fernández se indigna en 'Liarla Pardo' y responde a Fernando Simón: "Me fastidia esto"

Este domingo, Jorge Fernández, principalmente conocido por ser uno de los rostros más populares de la televisión y por estar al frente de 'La Ruleta de la Suerte', ha sido entrevistado por Cristina Pardo en 'Liarla Pardo', donde ha hablado abiertamente de cómo cree se está gestionando la pandemia por coronavirus.

En primer lugar, la conductora del espacio ha querido saber su opinión sobre las navidades y si le ha sorprendido que las familias se reunieran a pesar de las advertencias dadas por las autoridades para controlar la pandemia.

"El ser humano nunca te deja de sorprender", ha comenzado diciendo tras asegurar que era algo previsible. "Quien no supiera que en Nochevieja iba a haber cotillones de fiestas es que tiene un pañuelo que no le deja ver nada. Lo que pasa es que me jode, me fastidia esto. Luego pagamos todos por esto", ha declarado, aparentemente molesto.

A pesar de ello, el presentador cree que cada uno intenta sobrellevar la pandemia como puede y que muchos son tan responsables como sus necesidades y obligaciones le permiten: "Cada uno ya está en su conciencia lo que pudo hacer bien o mal". Asimismo, ha echado gran parte de culpa de los sucedido a las autoridades y a Fernando Simón.

"Tampoco me parece muy bien que ahora se nos abronque. Nos dicen como muy mal niños y ahora como lo habéis hecho muy mal, aquí esta papá estado y las comunidades autónomas y tenemos que hacer esto, esto y esto que os mandamos nosotros porque vosotros por si mismos sois muy malos", ha explicado.

Las polémicas palabras de Simón

Estas palabras del presentador se deben a las últimas declaraciones dadas por el experto en la rueda de prensa. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguró que "estamos en una situación no igual que la segunda ola pero tampoco hay una diferencia tan exagerada", pero que el aumento de contagios que vamos a vivir en las próximas semanas son consecuencia de las reuniones navideñas.

"Lo dije el otro día y sé que despertó cierta discusión. Queramos o no, todos éramos conscientes de que se recomendara lo que se recomendara en navidades, nos íbamos a reunir. Lo pasamos mejor de lo que deberíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara, y ya podíamos proponer lo que fuera, sabíamos que esto iba a pasar", comentó el epidemiólogo