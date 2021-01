Jorge Fernández se salta las normas de 'La Ruleta de la Suerte' y da por bueno un error mayúsculo: "Es válido"

Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta de la Suerte', se saltaba este jueves las normas habituales del veterano concurso que presenta desde hace casi 15 años y dejaba pasar un error mayúsculo en una de las concursantes. Y es que María, una de las participantes en las primeras ediciones del programa de Atresmedia en este 2021, se veía a sí misma víctima de los nervios a la hora de pedir vocales para resolver el panel.

Sin embargo, y aunque es un despiste entendible, parece no ser el único en las últimas semanas. Una situación similar se vivió hace solo unos 15 días cuando otro de los concursantes de 'La Ruleta de la Suerte' se lanzaba a pedir una consonante: la B de Vigo, algo que hacía enfurecer a las redes sociales, que se indignaban tanto con el presentador, ex míster España, como con la dirección del concurso por dar por buena la expresión cuando, en otras ocasiones, no han sido tan flexibles.

Jorge Fernández se salta las normas de 'La ruleta de la suerte'

Este jueves, a la hora de comenzar a resolver uno de los clásicos paneles que componen el concurso 'La ruleta de la suerte', María pedía la primera de las vocales. La elección fue la A de España. “Compro la A de Es... De Alemania”, corregía de forma rápida la concursante, intentando tapar el error. No obstante, a Jorge Fernández no pareció escapársele las intenciones iniciales de la joven y le espetó:

“Ibas al clásico, la A de España”. Entonces, el que fuera modelo y ahora presentador de Antena 3 lanzaba por la ventana las reglas habituales del concurso y daba por bueno que María pidiese la “A de España”. “Yo creo que, en 15 años, ha habido tantas veces que ha pasado esto que no lo contamos ni como error ya”. Por ello, y como sentenciaba Fernández, la respuesta “queda como: “Es válido”.

Por ello, María finalmente se atrevía, ahora sí, a pedir la E. “Y la “E” de España”. “Y la E de Alemania”, le corregía entre risas el presentador.

Casos recientes en 'La ruleta'

Algo parecido ocurrió el pasado 21 de diciembre cuando otra concursante se tiraba a la piscina para decir que quería la “B de Vigo”. Sin embargo, en esa ocasión el presentador no parecía percatarse y dejó pasar el comentario sin más. No fue igual en las redes sociales, donde los seguidores clamaron al cielo por el desliz de la mujer y que el concurso no parase el programa para retirarle el turno.

Aún sigo flipando con lo de b de Vigo en la ruleta ....y no ha sido TT enserio?.... — Sarii (@1Esterrcita) December 21, 2020

“Creo que cometistes un error al convalidar la respuesta de la concursante que dijo la b de Vigo mala respuesta”, escribieron varios usuarios en Twitter. Y es que, en otras ocasiones como la joven que dijo “vieras” en lugar de “vieiras” con el panel resuelto, la dirección del concurso no tuvo tanta piedad como en estas dos ocasiones.