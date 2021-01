La reacción de Jorge Fernández después de incumplirse una norma de 'La Ruleta de la Suerte': "Nunca"

Jorge Fernández, presentador del concurso de Antena 3, 'La Ruleta de la Suerte', ha sido protagonista durante las últimas horas en redes sociales por una curiosa anécdota que ha vivido junto a la banda del programa de Atresmedia. Toda la historia tiene relación con una de las canciones interpretadas y con una norma que rige la producción del programa.

Como es habitual, entre panel y panel, el grupo de música que se encuentra encima de la grada del público suelen tocar una canción y después la comentan con Jorge Fernández. En este sentido, el vocalista ha reconocido que han tomado, con esta canción, una decisión que en teoría no se podría haber tomado en el formato.

La regla incumplida en 'La Ruleta de la Suerte'

Se trata de una canción conocida como 'Ojú' y que fue lanzada por 'Las Niñas' en el año 2003. Tras su interpretación, Jorge Fernández ha reconocido no haber escuchado antes esta canción y ha querido conocer más sobre ella.

"Este tema pegó muchísimo en la época", explicaba el vocalista de la banda de 'La Ruleta de la Suerte' ante la sorpresa del presentador. "¿Y dónde estaba yo que a mí no me pego? Que no me enteré de este tema, pero es chula la canción", ha reconocido Jorge Fernández mientras intentaba hacer memoria sobre la canción.

Cuando intentas colársela a @JorgeFdezTV y para disimular le dices eso de "A saber donde estarías y con quien" #LaRuletapic.twitter.com/Nn4kacY7RX — Sebasmaspons (@sebas_maspons) January 11, 2021

En ese momento, el cantante ha reconocido que está canción ya había sido interpretada otra vez anteriormente en 'La Ruleta de la Suerte', algo que ha pillado totalmente por sorpresa a Jorge Fernández, ya que no se pueden repetir canciones en el programa según ha explicado. "No se puede repetir en 'La Ruleta de la Suerte', nunca hemos repetido un tema. Bueno, no pasa nada. Se supone que no deberíamos repetirlo. Da igual, no pasa nada", ha señalado el presentador entre sonrisas de complicidad con la banda del concurso de Atresmedia.

Gran momento profesional para Jorge Fernández

Jorge Fernández se ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos de Atresmedia después de estar muchos años al frente del veterano concurso de las mañanas de Antena 3. Ahora, el presentador también disfruta delante de las cámaras con 'El juego de los anillos', el concurso con el que Atresmedia sigue apostando fuerte por los concursos también durante los fines de semana.

En las últimas semanas hemos podido ver como Jorge Fernández se ha hecho viral en más de una ocasión en las redes sociales por los diferentes momentos que ha protagonizado junto al equipo y a los concursantes de 'La Ruleta de la Suerte', provocando mucho más aún el concurso tenga su personal toque de distinción.

