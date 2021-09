El creador de una serie icónica de TVE estalla contra la cadena: "Escapa a mi comprensión"

TVE se encuentra en una etapa de remodelación. Tras la salida de Rosa María Mateo como administradora única del ente público, la nueva dirección hace frente a una temporada en la que los productos de ficción todavía están por definir. Y es que en el FesTVal de Vitoria el subdirector de Ficción de TVE, Javier García, ha realizado un comentario sobre algunas de las series más destacables de las últimas temporadas de La 1. Lo que ha dicho sobre ella ha caído como un verdadero jarro de agua fría sobre, precisamente, uno de los padres de una de ellas: hablamos de 'El Ministerio del Tiempo'.

Javier Olivares carga contra el "fondo de armario" de TVE

Olivares ideó un producto prácticamente inédito en lo que a series españolas se refiere, juntando la Historia de nuestro país con elementos fantásticos y de ciencia ficción. Tras un trabajo ímprobo en redes sociales, donde cosechó seguidores por millares, 'El Ministerio del Tiempo' se alzó como una de las series más novedosas y exitosas de los últimos años. Tanto es así que hasta Netflix entró en el proyecto, adquiriendo los derechos de emisión de forma temporal.





Pues resulta que TVE considera, por boca del responsable de gestionar las series que se hagan en la cadena pública, que tanto 'El Ministerio del Tiempo' como 'Estoy Vivo' serán tomadas como "fondo e armario" a lo largo de esta temporada. Una expresión que ha enfadado a Javier Olivares, quien no ha dudado en manifestarse en su cuenta de Twitter.

Fondo de armario como definición de El Ministerio del Tiempo. La verdad es que cada capítulo lo hacíamos con las mejores galas. Como si fuéramos de fiesta. Y así ganamos casi un centenar de premios (2 Ondas, múltiples de la Academia, 1 Platino, 1 Feroz, 1 Fotogramas...)... https://t.co/6sVVsEr994 — javier olivares (@olivares_javier) September 2, 2021

"Fondo de armario como definición de 'El Ministerio del Tiempo'. La verdad es que cada capítulo lo hacíamos con las mejores galas. Como si fuéramos de fiesta. Y así ganamos casi un centenar de premios (2 Ondas, múltiples de la Academia, 1 Platino, 1 Feroz, 1 Fotogramas...)", ha recordado el creador de la serie. Y es que Olivares ha recordado cómo fue el proceso de elaboración de la serie.

Cada capítulo era un esfuerzo grande hecho con pasión. Con todas las ganas de ser diferentes. Hablando de nuestra cultura y de nuestro país. Para unos, somos estupendos. Respetable. Para otros, somos horribles. Respetable también. El público siempre lo es (respetable). Pero... — javier olivares (@olivares_javier) September 2, 2021

"Cada capítulo era un esfuerzo grande hecho con pasión. Con todas las ganas de ser diferentes. Hablando de nuestra cultura y de nuestro país. Para unos, somos estupendos. Respetable. Para otros, somos horribles. Respetable también. El público siempre lo es (respetable)", ha argumentado.

... todo lo es. Como que te renueven o no. Incluso (creo que es planteable) que te digan que no te quieren más. Pero que una voz oficial de la casa por la que te has dejado la piel y has defendido a muerte te considere fondo de armario, escapa a mi comprensión. — javier olivares (@olivares_javier) September 2, 2021

"Pero todo lo es. Como que te renueven o no. Incluso (creo que es planteable) que te digan que no te quieren más. Pero que una voz oficial de la casa por la que te has dejado la piel y has defendido a muerte te considere fondo de armario, escapa a mi comprensión", se lamentaba el creador de 'El Ministerio del Tiempo'.

Defensa de la televisión pública

Aun así, Olivares no ha querido dejar pasar la ocasión de defender al ente publicó aunque no comparta lo que uno de sus responsables haya dicho sobre la serie que tanto trabajó le costó realizar a él y a su equipo.

No obstante, porque así lo creo y lo siento, seguiré defendiendo (haga más series en ella o no) la televisión pública. Porque lo que se ama, se ama para siempre. — javier olivares (@olivares_javier) September 2, 2021

"No obstante, porque así lo creo y lo siento, seguiré defendiendo (haga más series en ella o no) la televisión pública. Porque lo que se ama, se ama para siempre", ha defendido.





Finalmente, Olivares ha dado las "gracias (eso sí, si lo de fondo de armario es por definir algo que nunca pasa de moda)", bromeaba, aunque ha recordado que "el fondo de armario es ropa básica. Esa camisa blanca o esa chaqueta negra que siempre deben estar a mano... Pero aquí, lo que se guarda en el armario son platós que tienes que destruir, actores que no van a estar ahí siempre para que les llames, directores, guionistas, historias que tienes que cerrar porque no puedes planificar. Y eso no es una camisa blanca. Lo juro", ha terminado por argumentar uno de los creadores del 'Ministerio del Tiempo' tras lo que se ha dicho desde TVE de su serie.