Courteney Cox se sincera sobre los retoques estéticos que se ha hecho: "Me arrepiento"

Courteney Cox es una de las actrices más populares de Hollywood por su exitoso papel protagonista en 'Friends'. Desde entonces, se convirtió en toda un referente en la pequeña pantalla. Además de por su talento, siempre ha destacado por su belleza. A raíz de esto, la actriz siempre ha querido ser muy clara respecto a la presión a la que se ven sometidas las actrices, siendo este el motivo por el que recurren a los retoques estéticos de manera habitual. En su caso, tal y como ha asegurado", fue una "locura".

En una entrevista con la revista Sunday Times Style, Cox ha reconocido que tardó unos años en percatarse de los "extraña" que se encontraba tras someterse a varios retoques estéticos e inyectarse de manera habitual para mantenerse joven a pesar de rondar los 57 años. "Hubo un momento en el que dices, 'Estoy cambiando. Me veo más vieja'. E intenté perseguir esa juventud durante años", confesaba la intérprete, desvelando el motivo por el que decidió comenzar a retocarse.

"No me di cuenta que, oh mierda, realmente me veo muy rara con los inyectables y haciendo unas cosas a mi cara que nunca haría ahora", reconoce la actriz. "La gente hablaba sobre mí, creo. Pero hubo un período en el dije, ’Tengo que parar. Esto es simplemente una locura", reconoce, señalando el momento el que se dio cuenta que se le estaba yendo de las manos.

Asimismo, afirma que ya hace años que dejó los retoques estéticos. No obstante, sigue sintiendo mucha presión sobre su físico, por lo que le cuesta no volver a caer en ellos. "El escrutinio -de la sociedad- es intenso, pero no sé si puede ser más intenso que al que me someto a mí misma", revelaba en el mencionado medio.









"El hecho de envejecer no es fácil"



A pesar de que ha dejado de inyectarse y no ha vuelto a pisar un quirófano por cuestiones estéticas, reconoce que tiene una adicción a los productos de belleza, ya que incluso "probaría cualquier cosa" que le asegurase cuidar su rostro y verse mejor, quitándose unos años de encima.

Sin embargo, no es la primera vez que Cox se abre sobre este tema, dado que ha recibido críticas por ello en varias ocasiones. En 2016, fue la primera vez que habló de ello y, concretamente, de su arrepentimiento. "Para una mujer en esta industria... el hecho de envejecer no es fácil. Pero he aprendido la lección", contaba en el programa 'Wild With Bear Grylls'

"En ocasiones tratas de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. Lo intentas pero un día ves una foto tuya y piensas ‘Oh, Dios, estoy horrible’. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras que se disuelven y se van. Es bueno porque éste no ha sido mi mejor aspecto", se sinceraba la actriz.