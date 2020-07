El corte de Ana Terradillos a Monedero en directo tras soltar un bulo sobre el PP: “No gobernaban”

La presentadora de Telecinco, Ana Terradillos, ha cortado en directo esta semana al tertuliano y uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, después de que atacara al Partido Popular en base a un error de fechas. En concreto, Monedero hacía referencia a las informaciones publicadas este miércoles y jueves en relación a posibles casos de espionaje al teléfono del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.

Según publica el diario El País, el presidente de la cámara habría sido espiado entre enero y mayo de 2019 mediante un programa informático desarrollado desde una compañía de Israel llamada NSO. El propio Torrent ha señalado como culpable directo al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En el caso del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, calificaba el incidente como “inaceptable” e instaba a investigar las denuncias de espionaje.

Monedero señala directamente al PP

Esta semana, durante una tertulia en el 'Programa de verano', espacio que presenta Ana Terradillos y que sustituye al 'Programa de Ana Rosa' se debatía precisamente este asunto. Lo hacía el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, con la subdirectora de La Razón, Pilar Gómez. Según el que fuera uno de los primeros líderes de la formación naranja, su partido está sufriendo ataques desde todos los frentes. “Lo veo en el diario El País, que está el Banco Santander metiendo leña por si construye un ataque...”

Pero no se quedaba en acusar a El País, sino que usa su propia información para acusar al Partido Popular de orquestar una trama de espionaje contra el independentismo en Cataluña. “Hoy sabemos que el PP ha estado investigando, con trampas, espiando los teléfonos tanto de Podemos como de los partidos independentistas catalanes”. En ese momento, la tertuliana y periodista del diario de Atresmedia salía al paso para recriminarle a Monedero que había cometido un error garrafal.

“No gobernaba el PP”

“Pero si ves la fecha no es el Partido Popular, si es el Partido Socialista, ya no estaba en el 19”, respondía Gómez. Y es que Monedero olvidaba que las informaciones que publicaba El País detaban de los primeros cinco meses del pasado año, cuando el gobierno era todavía en funciones y en vísperas de las primeras elecciones generales del 2019. El Ministerio del Interior no estaba bajo la dirección de un ministro del PP, sino de Fernando Grande-Marlaska.

Así se construye la democracia: denunciando a los mentirosos. Para que dejen de engañar al pueblo. https://t.co/TJwB3hTBbl — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 17, 2020

Ha tenido que ser la propia presentadora del programa la que corrigiera a Monedero en pleno directo: “Es el año 2019. Mayo, junio de 2019 Monedero...” No obstante, el fundador de Podemos seguía manteniéndose en sus trece y, a pesar de que no cuadraban las fechas, insistía en que seguía siendo responsabilidad de los populares porque “eso viene heredado”.

“Por favor, Juan Carlos...”, respondía Gómez antes de que Terradillos cambiara de tercio para preguntar a Monedero por Yolanda Díaz y el fracaso de su partido en Galicia.