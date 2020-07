Ana Terradillos deja en evidencia a María Jesús Montero con este 'dardo' sobre Iglesias

La presentadora de televisión, Ana Terradillos, dejaba este jueves en evidencia a la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, con una pregunta incisiva durante su entrevista del pasado jueves. Lo hacía apenas en la cuarta entrega del nuevo 'Programa del Verano', el nuevo magacín de Telecinco que sustituirá durante la temporada estival al espacio que durante el resto del año, presenta Ana Rosa Quintana.

Este mismo martes, y tras la polémica levantada hace una semana por los ataques de Echenique al periodista Vicente Vallés por sus editoriales, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, protagonizaba una de sus intervenciones más controvertidas en consejo de ministros. El secretario general de Podemos, preguntado por las criticas de las asociaciones de prensa y casi unánime de los profesionales, respondía que había que “naturalizar el insulto”.

Una intervención controvertida de Iglesias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, era protagonista absoluto este martes en la rueda de prensa del Consejo de ministros, después de que leyera en voz alta algunos de los insultos al periodista de Antena 3, Vicente Vallés para, añadir, que no los compartía. Además, el líder de Podemos remarcaba desde la sala de prensa de Moncloa que había que “normalizar el insulto” en referencia a los ataques de algunos sectores al presentador de los informativos de Antena 3.

Todo ello lo anunciaba y argumentaba el secretario general de la formación morada en compañía tanto del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como de la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Todos ellos no hicieron referencia alguna. No obstante, tres de las ministras socialistas del Gobierno sí que se refirieron a ello tan solo un día después. Dichas ministras, Calvo, Laya y Robles, se desmarcaron de las declaraciones del vicepresidente segundo.

Una pregunta a Montero que le deja en evidencia

Por ello, la primera pregunta para la periodista Ana Terradillos era clara en su entrevista con la ministra María Jesús Montero este jueves en el 'Programa del Verano'. “Usted estaba presente cuando Iglesias habló de naturalizar los ataques y los insultos a la prensa en redes sociales”, recordaba la presentadora de Telecinco. “Este miércoles varias ministras como la de Defensa, Exteriores y la vicepresidenta Calvo, se desmarcaban de la opinión del líder de Podemos. Yo no sé la suya, como no no dijo nada el martes...” Una pregunta que evidenciaba, no solo que no se pronunció sobre las palabras de Iglesias desde Moncloa, aun estando presente, sino que, a diferencia de sus compañeras en el Gobierno, seguía sin hacerlo. “Le pregunto por eso”, concluía.

“Pero, ¿lo comparte o no?”

La respuesta de María Jesús Montero se mantenía tibia y lejos de condenas o aprobaciones. “La tarea de los medios es absolutamente imprescindible para una democracia en la que todos tenemos que tener derecho a criticar las actuaciones que otras personas tengan", argumentaba. "Este Gobierno siempre va a rendir cuentas desde el respeto a la tarea que hacen todos los profesionales de la información con esfuerzo y, muchas veces, con precariedad". Sin embargo, las palabras de la ministra portavoz del gobierno de coalición no le valían a Terradillos, que insistía en la pregunta y no dejaba a Montero escaparse.

“Pero, ¿lo comparte o no? Hay gente de su gabinete que se ha desmarcado de una forma muy clara”, volvía a incidir. “La forma de expresarnos puede poner el acento en una cosa u otra. El vicepresidente se refería fundamentalmente al derecho a la crítica, pero en cualquier sociedad hay libertad de expresión dentro de unos límites que pasan por no incurrir en los insultos o la amenazas”, insistía la portavoz, que no terminaba de desmarcarse. “En ese sentido, el Gobierno está dando muestras, porque está recibiendo ataques durante la pandemia”, concluía.