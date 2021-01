La contundente respuesta de Susanna Griso a Marina Yers, la influencer negacionista: "No te enteras"

Este miércoles, Marina Yers, influencer y 'tiktoker', se hizo viral por un vídeo en el que aparece respondiendo a todas las críticas que ha recibido en los últimos días. Los comentarios hacia ella se desencadenaron con un vídeo en el que aparecía con Martina Dant, también influencer, bailando sin mascarilla.

Las jóvenes aparecían siguiendo una coreografía sin respetar la distancia de seguridad entre ellas y sin mascarilla, lo que desató las críticas de sus seguidores. Ante las acusaciones de los usuarios de la red social, Yers subió a su cuenta otro vídeo respondiendo, cuyas palabras han resultado ser muy polémicas.

"Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas ¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner es problema mío. Estoy en mi casa, en mi urbanización, con mi vecina. No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Habrá una pandemia mundial y todo lo que tú quieras pero ¿Qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema", comenzaba diciendo.

"No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus y yo, sinceramente, me pillas ahí. No me creo nada del gobierno ni de los medios de comunicación", concluía la influencer. Una contestación que ha provocado que muchos la tachen de "irresponsable".

Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 13, 2021

Es por esto por lo que, este jueves, el llamativo vídeo ha sido llevado al plató de 'Espejo Público', convirtiéndose en un tema de debate. "Doctor, me tienes que desmontar estos argumentos tan bien elaborados, a ver si eres capaz", ha dicho Susanna Griso muy irónica.

"La contundencia del argumento es enorme", decía el doctor con el mismo tono sarcástico. "Empléate a fondo", continuaba la presentadora. "Lo que está diciendo es que hace lo que se le pasa por las narices, que pasa absolutamente de todo y que ella si se contagia es su problema... Pues mire usted, no es su problema. Es influencer, con lo cual es terrible que esta persona tenga cuatro millones de seguidores... Esos seguidores ¿Qué ven en esta señora que solo está diciendo barbaridades?", ha comentado el invitado, aparentemente molesto.

La reacción de Susanna Griso

"Y que se supone que tiene más credibilidad que los propios medios a los que critica. Tiene una responsabilidad y más si da lecciones a los niños", ha agregado Griso, algo alterada. "También diría que mamá tiene mucho que ver, eh. Su educación", ha señalado otra colaboradora.

"Podemos rebatir sus argumentos y decirle: 'No te enteras'", ha sentenciado la presentadora, dirigiéndose a Marina Yers. "Y eres una irresponsable", ha concluido la conductora del espacio de Antena 3, muy indignada, para dar paso al siguiente tema.