Las consecuencias que han tenido para Ylenia sus palabras sobre la Ley Trans: Vox reacciona

Este martes el Gobierno ha dado luz verde a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales. Un anteproyecto de ley que generado gran polémica y ha generado la división de las asociaciones feministas.

Una de las personas que ha cargado muy duramente contra el anteproyecto de ley que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros ha sido la protagonista una de las protagonistas de éxito del programa 'Gandía Shore' y colaboradora de 'Sálvame',Ylenia Padilla.





La crítica de Ylenia a la 'ley trans' y las consecuencias

Como venimos contando, Ylenia ha cargado muy duramente contra el anteproyecto de la 'ley trans' a través de sus redes sociales, que le ha costado ser víctima de decenas de comentarios negativos por los mensajes que ha publicado.

"El feminismo no pertenece a la izquierda ni a las sectas comunistas. El feminismo no se utiliza para facturar. El feminismo no es un alimentador de egos ni hay mujeres más y menos aptas. Ojalá muchas abran los ojos", ha sido uno de los mensajes que ha publicado en su cuenta de Twitter, a los que además ha acompañado con el hashtag "#29JTraiciónALasMujeres".

Además, durante varios días ha retuiteado diversos mensajes de usuarios de la red social que también han cargado contra la 'ley trans'. Ha sido esta cadena de mensajes contra la decisión del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que ha conseguido que la cuenta oficial de Vox de Twitter haya comenzado a seguir a la joven.





En este sentido, Ylenia no solo ha cargado contra la propuesta del Gobierno, sino que también le ha culpado de dividir al feminismo. De hecho, en algunos de sus mensajes anteriores ha llegado a pedir la dimisión del Gobierno.





Que Vox haya comenzado a seguir a la joven, como era de esperar, no ha pasado desapercibido por los usuarios de Twitter. El mensaje, que acumula actualmente más de 500 me gusta y más de 150 retuits, ha recibido también decenas de respuestas bromeando con este episodio.

La 'ley Trans' de Irene Montero

Después de tres meses concluye la negociación que comenzó el pasado marzo, cuando el Ministerio de Igualdad hizo público el texto que había redactado con el objetivo de "despatologizar" al colectivo y eliminar los trámites que en la actualidad se les exigen para realizar este trámite: informe médico que les diagnostica una disforia de género y tratamiento hormonal durante dos años.

El equipo de Irene Montero recogía en la primera versión de la norma que este cambio en el Registro Civil se podía realizar con el único deseo expreso de la persona interesa en realizar esta modificación. Esta medida no gustó al PSOE, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, por inseguridad jurídica.