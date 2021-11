Risto Mejide se ha visto envuelto en una nueva polémica. El epicentro de este nuevo revés tuvo lugar este miércoles, cuando el presentador de 'Todo es Mentira' no solo se mostró muy crítico con las decisiones del Gobierno, sino que también dejó muy clara su opinión sobre las nuevas medidas para frenar los contagios.

"¿Para qué nos hemos vacunado?", fue la pregunta que lanzó el presentador de Cuatro al aire. "Si las vacunas son eficaces... ¿Por qué nos restringen a los vacunados? Que se les aplique las normas a los que no se han vacunado", dijo el periodista, quien lejos de quedarse ahí, dio un pasó más allá.





"Animo a la gente a que se declare 'insumiso sanitario'", cargó de nuevo, ante la sorpresa de los colaboradores sentados en la mesa. "No soy negacioncita. De hecho, creo tanto en las vacunas que, como me pongan una sola restricción, me las voy a saltar todas", se quejó Risto Mejide, quien además añadió: "La incidencia debe dejar de ser un factor. A mí me parece fantástico que haya gente que no se haya vacunado, pero que se les aplique una serie de normas", estalló el presentador de 'Todo es Mentira'.

Un alegato que, sin lugar a dudas, podría tener graves consecuencias para el periodista de Cuatro.

Las consecuencias que ha tenido para Risto Mejide sus palabras sobre el coronavirus



El presentador de Mediaset ha confesado este jueves que ha recibido una denuncia por las palabras que pronunció el miércoles por un delito de odio contra las personas antivacunas.

"Nosotros pensábamos que hacíamos bien en defender que la gente debe vacunarse y que es bueno para toda la sociedad. Que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que pensar en todo", han sido las primeras declaraciones que ha hecho Risto al comienzo del programa de este jueves.





"Esto que tengo entre mis manos es una denuncia hacia mi persona en la que me piden entre uno y cuatro años de prisión", ha explicado el presentador de Mediaset.

Risto Mejide, denunciado por delito de odio contra los antivacunas: "Me piden hasta cuatro años de prisión" #TodoEsVerdad19https://t.co/KhI7AMF9I5 — Cuatro (@cuatro) November 18, 2021





De hecho, este jueves Risto Mejide ha entrevistado en directo al hombre que decidió interponerle la denuncia. Se trata de Enrique de Diego, director del medio de comunicación 'Rambla Digital', quien ha querido denunciarle por un delito de odio contra las personas antivacunas.

Una entrevista que, como no podía ser de otra forma, ha quedado marcada por momentos de auténtica tensión: "Es por meterte con los no vacunados y por hacer el nazi", ha explicado el denunciante. En este sentido, el hombre también ha dedicado una duras palabras contra la abogada y colaboradora del espacio, Montse Suárez: "Quiero saludarla. Qué incompetente eres", aseguraba él.

Fue precisamente tras estas palabras cuando Risto quiso salir en su defensa: "Que se meta conmigo y me llame nazi e imbécil, la verdad es que me da igual. Pero que se le falte el respeto de esa manera a alguno de mis compañeros no se lo puedo permitir", aseguraba Risto.

Nazi e Imbécil son algunos de los insultos reflejados en la denuncia contra Risto. #TodoEsVerdad19 en https://t.co/RVOpvUsOfOpic.twitter.com/r5bKhJkmZ8 — Todo es verdad (@Todoesverdadtv) November 17, 2021