Las consecuencias que ha tenido para Risto Mejide la entrevista a Andrea Levy en la que desveló su enfermedad

El pasado jueves, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, anunció en el programa de Risto Mejide en Cuatro, 'Todo es Mentira', que padecía fibromialgia. Una noticia que no tardó en recorrer todos los medios de comunicación. No obstante, el popular presentador de televisión ha transmitido su indignación con algunos de ellos.

El enfado de Risto Mejide

"Andrea levy decide contar algo que nunca había contado en 'Todo es Mentira'. Lo cuenta. Inmediatamente, 'El Mundo' se apresuar en hacerle una entrevista para no tener que citarnos. Y 'Europa Press' lanza la noticia sin citar al programa. Y luego el periodismo está como está", ha criticado duramente el presentador de televisión.

.@ALevySoler decide contar algo que nunca había contado en @todoesmentiratv. Lo cuenta. Inmediatamente, @elmundoes se apresura en hacerle una entrevista para no tener que citarnos. Y @europapress lanza la noticia sin citar al programa. Y luego el periodismo está como está. — Risto Mejide �� (@ristomejide) February 25, 2021

También ha querido hablar sobre esto el colaborador del programa, Miguel Lago. "Leo en todas partes que Andrea Levy ha confesado en "un medio", "un programa televisivo", "en un medio nacional"... lo ha hecho en 'Todo es mentira' y no pasa nada por decirlo", ha escrito. "Como sigan con los eufemismos acabarán diciendo "en ese programa del que usted me habla"", ha concluido. Un mensaje que también ha citado el propio Risto Mejide con tan solo dos palabras: "Así es".

La enfermedad de Andrea Levy

Andrea Levy anunció el pasado jueves en 'Todo es Mentira' que padece fibromialgia, y que por esta enfermedad, que le ocasiona "dolor crónico", toma una medicación que le reporta "efectos secundarios". "Esa medicación hace que se me seque mucho la boca, es efecto secundario; por eso muevo mucho los labios, la boca... por eso cuando leo a cierta velocidad me cuesta pronunciar", trasladó la política del PP. Tras apuntar que ella acude a su trabajo "en las mejores condiciones", describió que había sido "muy doloroso" haber tenido que escuchar si bebe o tomaba "sustancias". "No hago todas esas cosas que dicen", ha zanjado.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy. EFE/David FernándezDavid Fernandez

Levy relató que esta enfermedad provoca "un dolor casi paralizante muchos días por todo el cuerpo" y que "muchas noches te deja sin dormir, por un insomnio permanente, y que rebaja y reduce la calidad de vida". Le fue detectada esta enfermedad en el mes de julio, "tras pasar por muchos médicos". "No daban en por qué tenía ese dolor, paralizante, con días en los que no te puedes levantar de la cama; hay días que rabio de dolor y salir de casa cada día es un reto", ha concluido.