Las consecuencias inmediatas para Esperanza Aguirre con Ana Rosa hablando del PSOE: "Por hablar bien de él"

Este jueves, 'El Programa de Ana Rosa' ha realizado una conexión en directo con Esperanza Aguirre para hablar de su experiencia tras ser vacunada con AstraZeneca. Ante las dudas de Ana Rosa Quintana, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que se encuentra perfectamente y que no ha presentado síntomas. De paso, la expolítica ha aprovechado para analizar la situación actual junto a la presentadora de Telecinco.

"Me encuentro muy bien, me duele un poquito el lugar de la vacuna, me dijeron que me pusiera hielo y se me olvidó, pero bueno estoy bien", ha comenzado diciendo Aguirre 24 horas después de haber recibido la primera dosis de la vacuna. "Está todo organizado, los profesionales van rápido, está todo muy organizado salvo la llegada de las vacunas", ha contado en cuanto a la organización en los centros de vacunación. "Es increíble que Iglesias diga que si sale presidente va a destruir el Zendal, me parece increíble", ha agregado.

No obstante, la entrevistada ha reconocido que pasó un poco de miedo cuando vio las últimas noticias sobre la AstraZeneca: "Encendí la televisión y cuando vi que AstraZeneca era casi un veneno me quedé preocupada... Pero no es así porque en Reino Unido han vacunado a todo el mundo con esta dosis y no hay apenas afectados".

"Me parece que cuanto más intervengan los gobiernos en asuntos de mercado es lo peor", ha opinado en relación a la administración de las vacunas. Además, ha apoyado la idea que ha propuesto Madrid de suministrar la polémica vacuna a aquellos que se presenten voluntarios: "Creo que los que quieran vacunarse con AstraZeneca, con una hoja firmada de voluntarios les deberían dejar".





Por otro lado, Aguirre se ha pronunciado respecto a las últimas noticias que azotan las elecciones madrileñas del 4-M. En primer lugar, la expresidenta ha destacado la participación de Pedro Sánchez en la campaña electoral del PSOE para las elecciones de la capital. "Me parece un insulto para Gabilondo, al que conozco bien, porque hemos sido los dos ministros de Educación y los dos hemos sido portavoces de la oposición en la legislatura del 15, yo en el Ayuntamiento y él en la Comunidad", ha señalado, sorprendiendo a la presentadora al elogiar a uno de los rivales de Isabel Díaz Ayuso.

Aguirre: "Por hablar bien de Gabilondo"

"Me parece que Gabilondo será lo que sea pero es un buen candidato. De hecho, la última vez ganó las elecciones. Bueno, pues le ha debido parecer a él o a Iván Redondo que no es suficientemente bueno", ha afirmado la del PP. Ha sido entonces cuando a Aguirre se le ha caído la cámara, provocando que se perdiese tanto el sonido como la imagen. "Perdón. ¿Ves?, por hablar bien de Gabilondo", han dicho al unísono Quintana y Aguirre, dado que la invitada estaba alabando a su rival.





"Estamos en la tormenta perfecta, todos los que están en contra del régimen del 78 se han unido hacia el PSOE... La derecha estaba unida cuando la dejó Aznar, ahora está dividida en tres, por eso es importante que Ayuso gane en Madrid", ha declarado, manifestando una vez más su admiración por Ayuso. "Creo que si preguntáramos a los españoles qué política es la que más les gusta...", ha agregado, dejando claro que se decantarían por la del PP.

"Pablo es valorado, pero en este momento, tras haber compaginado el trabajo con la salud, las personas que no son votantes del PP creen que Ayuso ha actuado perfectamente", ha opinado, superponiendo la labor de Ayuso a la de Pablo Casado.