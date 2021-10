Conmoción en Telemadrid: dos periodistas sufren un grave incidente en avión que corta la respiración

Dos periodistas del programa 'Madrid Directo', de Telemadrid, se han llevado un gran susto. El reportero Aleix Poblet y el operador de cámara Álvaro Esteban se encontraban grabando un reportaje a bordo de una avioneta y sufrieron un accidente. Los comunicadores del ente público realizaban una pieza sobre la Escuela de Aviación y habían salido del aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid.

El suceso tuvo lugar, a las 15:18 horas, mientras volaban a la altura de la localidad toledana de Casarrubios del Monte. Hasta el lugar del accidente se desplazaron la Policía Local, la Guardia Civil, bomberos de la Comunidad de Madrid y de Santa Olalla (Toledo) además de un médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico. Por suerte, los periodistas y las otras dos personas que viajaban en la avioneta con ellos se encuentran en buen estado. Resultaron heridos de carácter leve.









Uno de los periodistas agradecía así la labor de los bomberos. "Solo tengo palabras de agradecimiento por el gran trabajo y buen trato. ¡Muchas gracias! Álvaro Esteban y un servidor seguiremos dando guerra, ahora toca recuperarse. Gracias a todos los que os habéis preocupado".

Solo tengo palabras de agradecimiento para @cpeistoledo, @bomberos_cm, @guardiacivil y el @112clm por su gran trabajo y el buen trato.

¡Muchas gracias!@AlvaroEstebanH y un servidor seguiremos dando guerra, ahora toca recuperarse.



Gracias a todos los que os habéis preocupado. https://t.co/3FrbDyqmPg — Aleix Poblet ?? (@aleix_poblet) September 30, 2021

"Madre mía, Aleix. No me quiero imaginar el susto que tuvisteis que pasar. Un abrazo enorme para tu compañero y para ti", "Ole esos valientes. Parece que me he librado de un susto. La suerte estaba echada, pero a tu vera Aleix", o "Dos grandes profesionales poniendo voz a la noticia siempre con gran profesionalidad y Álvaro Esteban haciendo de la imagen de la noticia todo un arte, os deseo a ambos una pronta recuperación y que sigáis con el gran espíritu de reporteros que lleváis en vena", son algunos de los muchos mensajes que recibieron de cariño por el suceso.





Por suerte, como se precisaba al comienzo de esta pieza, los dos periodistas se encuentran en buen estado de salud.

María Rey desvela el accidente que sufrió en directo en Telemadrid: “Escuché 'crack' y casi me como el suelo”

La periodista María Rey se sinceraba hace unos meses sobre el que ha sido su momento más embarazoso desde que hace tres años se hiciera cargo de '120 Minutos', el magacín de Telemadrid que se emite a mediodía.

“Antes de que cambiásemos el suelo, había una pastilla central más elevada”, comentaba en la charla la periodista, en referencia al plató de su programa en la cadena madrileña. “Eso estaba hueco debajo. Y yo, como estaba mucho tiempo de pie con tacón fino, iba cambiando la postura de un pie a otro, iba haciendo hueco con el tacón”. Una serie de riesgos que fueron acumulándose hasta que el zapato se rompió y la presentadora casi se va al suelo en directo. “Hubo un día que casi me como el suelo. Dio un paso y se oyó 'crack' y se hundió. Nadie se dio cuenta y me dio tiempo”, comentaba.