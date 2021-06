María Rey desvela el accidente que sufrió en directo en Telemadrid: “Escuché 'crack' y casi me como el suelo”

La periodista María Rey se ha sincerado sobre el que ha sido su momento más embarazoso desde que hace tres años se hiciera cargo de '120 Minutos', el magacín de Telemadrid que se emite a mediodía. Una franja en la que Rey compite, desde la televisión pública regional, con programas similares de debate político como 'Al Rojo Vivo' o 'Las cosas claras'.

No obstante, al carrera de la periodista gallega, casada con Manuel Campo Vidal, se alarga hasta mitad de los años 90, en los que entra en el Congreso como reportera parlamentaria, trabajo que desempeñaría durante años para Antena 3. Ahora, en una entrevista con Onda Madrid, confiesa cuál ha sido el accidente que vivió en directo en su programa, el comentario inapropiado que le hizo un diputado en la Cámara Baja, así como la faceta más desconocida de Felipe VI.









El accidente en directo de María Rey



“Antes de que cambiásemos el suelo, había una pastilla central más elevada”, comentaba en la charla la periodista, en referencia al plató de su programa en la cadena madrileña. “Eso estaba hueco debajo. Y yo, como estaba mucho tiempo de pie con tacón fino, iba cambiando la postura de un pie a otro, iba haciendo hueco con el tacón”. Una serie de riesgos que fueron acumulándose hasta que el zapato se rompió y la presentadora casi se va al suelo en directo. “Hubo un día que casi me como el suelo. Dio un paso y se oyó 'crack' y se hundió. Nadie se dio cuenta y me dio tiempo”, comenta.

Además, en lo que a situaciones embarazosas se refiere, Rey también recuerda el día en el que el zapato de una colaboradora salió volando en pleno programa. “Otra vez una compañera fue a cruzar las piernas y, no sé que hizo, que salió el zapato volando. Nada más empezar yo a hablar me pasó un zapato volando y se quedó en medio, y aguanté el tirón para acabar y, en cuanto metieran las imágenes, rescatarlo”.









Comentarios inapropiados en el Congreso



“Hace 20 años había cosas que no se veían mal”, comentaba la presentadora gallega sobre su pasado como cronista parlamentaria en el Congreso. “Había algún diputado, que no diré el nombre porque ni siquiera era alguien relevante, que cuando salía del Hemiciclo y veía a las periodistas jóvenes que estábamos en la puerta se le salían los ojos de las órbitas. “Estás guapísima”. Señor, ¿pero dónde lo tenían a usted encerrado? Está usted un poco desesperado”.

“Tú que estás embarazada sí que estás guapa, así es como tenían que estar las mujeres. La mía está en casa, donde tiene que estar”, reconocía la periodista que le había dicho otro parlamentario. “Algún comentario de este tipo también he oído, que creo que hoy no repetirían”, concluía.









María Rey, sobre Felipe VI: “Si conociesen a la persona...”



Y es que la actual presentadora de Telemadrid también ejerció como periodista especializada en la monarquía. “En el Congreso la clave está en tener contacto constante por teléfono, poder charlas, mandar una nota, o llevarte a un diputado a una sala. Pero en la Casa Real es todo lo contrario, los códigos están en observar, va a otro ritmo, todo más despacio. Es el Jefe del Estado, pero no tiene actividad política, es el árbitro pero no interviene, pero es que está constantemente en ebullición, desde la mañana a la noche interactuando”.

Eso sí, María Rey no tiene mas que buenas palabras para los monarcas: “Si la gente descubriese a la persona y al profesional, se quedaría desconcertado”. “Se piensan que es una persona frívola, que no vive en una casa humilde, pero tiene una vida mucho más corriente de lo que la gente se imagina y mucho más rica intelectualmente de lo que la gente sabe. Cuando se habla de la Casa Real es cuando hay conflicto, y de la Reina de su parte estética. Pero no hay ninguna reina en Europa que tenga la capacidad de improvisar de Letizia. Es muy brillante, pero la gente está en el vestido”, concluye.