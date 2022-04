Se confirma la primera aparición televisiva de Paz Padilla tras dejar 'Sálvame': lejos de Telecinco

Paz Padilla está pasando por una etapa complicada de su vida, dado que se encuentra enfrentándose a un difícil episodio profesional. Tras una temporada de rumores desde su enfrentamiento con Belén Esteban, Mediaset confirmó el despido de la presentadora de 'Sálvame'. El grupo de comunicación decidió prescindir de la cómica por "incumplir su obligación como presentadora", a pesar de que, hace unos meses, renovó su contrato de larga duración en la cadena después de 13 años formando parte de su parrilla.

La colaboradora acusó a la actriz de ser antivacunas y de no haberse vacunado contra el coronavirus, lo que le sentó muy mal: "Porque tú lo digas, estoy flipando, tío. Estoy alucinando. ¿Por qué no creo en la vacuna? Venga, Belén, te has metido tú solita en esto". Como consecuencia, en ese mismo momento, Padilla se marchó del espacio y volvió a aparecer en ningún espacio de Telecinco, lo que la cadena tuvo que explicar posteriormente.

"Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", señalaban desde el grupo de comunicación privado, haciendo referencia al momento en el que Padilla abandonó el plató en directo ante los ataques de Esteban, quien la tachó de negacionista.





Próxima aparición en televisión

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de la actriz ni se la ha visto en ningún otro espacio televisivo. Como consecuencia de todo el revuelo causado, la comunicador ha querido estar alejadas de las cámaras durante un tiempo. No obstante, su vuelta a la pequeña pantalla está cada vez más cerca y se ha confirmado el próximo formato en el que se dejará ver, aunque lejos de Telecinco.

Este domingo, 10 de abril, Padilla aparecerá como invitada de 'Cinco tenedores' junto a Ángel Martín y sus presentadores, Juanma Castaño y Miki Nadal.Cada uno de los presentadores hará equipo con uno de los invitados para darlo todo entre fogones y presentar el plato ganador, el que será valorado por el otro invitado de la noche: Daniel Guzmán.

En esta ocasión, el actor y director ha escogido la pasta como ingrediente principal. Es por esto por lo que los equipos formados por Juanma y Paz y el formado por Miki y Ángel tendrán que esforzarse para ganar este duelo. Mientras estén entre cocinas, los presentadores entrevistarán a sus ayudantes, por lo que la actriz y el periodista hablarán tanto de su trayectoria profesional como de su vida privada.