La confesión de Daddy Yankee sobre el dulce momento que está viviendo

El denominado 'rey del reguetón', Daddy Yankee, está en uno de los momentos más dulces de su vida, tras haber sacado a la venta su nuevo 'single', la versión de 'Con Calma', en el que está acompañado de Katy Perry y cuyo original, interpretado junto a Snow, empezó a escucharse en enero. Así se lo ha confirmado a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Estoy disfrutando de las cosas buenas de la vida. Lo más increíble que está sucediendo es que nuestro idioma estamos trascendiendo fronteras, gracias al reguetón".

Motos ha preguntado al reguetonero cómo se siente al ser uno de los hispanos más influyentes del mundo, reconocido por la CNN. "Es una gran responsabilidad, porque hay mucha gente que me sigue, especialmente por los más jóvenes. Pero no me pongo ninguna presión", ha contestado el intérprete de 'Sígueme y te sigo'.

"Sabíamos que eras muchas cosas, pero no que eras medicina", ha expresado Pablo, tras ver un vídeo que compartió el cantante en su cuenta de Instagram. Entonces, Yankee ha puesto en valor cómo la música ayuda los enfermos a afrontar los obstáculos que tienen que superar: "En el momento en que las personas con cáncer están tratándose con quimioterapia les ponen música y ellos se fortalecen".

"Una bala truncó mi sueño"

Este buen momento contrasta con las duras experiencias por las que ha tenido que pasar el reguetonero. En 2017, Yankee ya concedió una entrevista a Motos, en la que explicó sus humildes orígenes: "Me crié en un barro muy complicado, con herramientas limitadas para progresar. Yo mismo vendía mis cassettes".

Fue entonces cuando explicó un traumático acontecimiento de su vida, que estremeció a la audiencia del programa de Atresmedia: "Tuve un gran momento de bajón. Estuve en medio de un tiroteo y me dio una bala, que truncó mi sueño, ser deportista. Entonces me enfoqué a la música. En ese momento sientes un miedo y quieres correr para salvar la vida. Sentí que se me rompía toda mi cadera, que no podía caminar".

"Irónicamente el único que me ayudó y me salvó fue un adicto, al que toda la gente marginaba. Por eso no creo en los prejuicios", confesó el que ha sido uno de los creadores del reguetón y que está de gira por Europa, desde el 31 de mayo, hasta el 20 de junio.