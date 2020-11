La confesión de Cristina Pedroche que pone en riesgo su vestido para las campanadas de este año: "Jodidísima"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a dar la bienvenida al año nuevo en Antena 3. Aunque hay algo que está claro: esta despedida del 2020 será más distinta que en años anteriores. La pandemia marcará también esta Nochevieja que se vislumbra especial como jamás recordamos.

Para la presentadora madrileña esta situación es un auténtico agobio. Una sensación que va en aumento conforme se acerca la fecha. Ella misma lo ha reconocido en 'Zapeando'. Cristina Pedroche dice estar algo "jodida", ya que no recordaba que solamente quedan siete semanas para ese día. Así reaccionaba: "¿De verdad? Estoy jodidísima".

Josie fue el encargado de diseñar su espectacular traje para las campanadas de 2019 y ya está pensando en el que llevará en apenas unas semanas. El estilista ha adelantado que será muy especial: "Ya estoy trabajando en el traje de Cristina Pedroche para las campanadas de este año, lo único que le pido a la gente es que no cambie de cadena cuando vea el vestido, sino que se quede hasta la última uva. No puedo dar ninguna pinzelada porque me matan. Es un año muy especial en todos los sentidos".

Un año más, el look de Cristina Pedroche levanta grandes expectativas y también un cierto misterio.

La presentadora lleva desde 2014 al frente de las Campanadas

Cristina Pedroche lleva ya 6 años mandando los mejores deseos a los españoles. Bien en La Sexta, o Antena 3. Su compañero de cadena, Alberto Chicote, le acompaña con toda la ilusión del mundo desde 2016. Chicote también es un perfil representativo de la empresa audiovisual. Este año tendrán que hacer frente a una Nochevieja muy excepcional. El Ayuntamiento de Madrid ha desaconsejado que la gente se acerque a la Puerta del Sol para arrancar el 2021. Eso sí, teniendo en cuenta que todo puede cambiar y no sabemos de qué manera evolucionará el virus en las próximas semanas.

Asimismo, también hemos conocido que en Televisión Española presentarán las Campanadas dos chicas muy mediáticas y reconocidas: Anne Igartiburu y Ana Obregón. En este caso, es la primera vez que las dos coinciden. Obregón tendrá que gestionar todo lo que ha significado para ella este 2020... sobre todo tras la pérdida de su hijo, Aless Lequio.