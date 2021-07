Un ex concursante desvela la verdad sobre su participación en 'OT' y lo compara con 'La Voz': "No lo aconsejo"

Javián es popularmente conocido por ser uno de los concursantes de la primera y mítica edición de 'Operación Triunfo'. Además de por formar parte del grupo Fórmula Abierta junto a Geno, Mireia Montávez y Àlex Casademunt. Tras años sin aparecer en el ojo público, el cantante reapareció en la pequeña pantalla a raíz del fallecimiento de su amigo y asistió al plató de 'Sálvame' para recordar a Casademunt y cerrar todas las polémicas que arrastraba para que se fuese en paz. De la misma manera, hace unas semanas, participó en 'Top Star' para homenajear a quien fue su compañero. Además, ha seguido haciendo música y se le ha podido ver en programas como 'Supervivientes'.

A pesar de ello, ha tenido que trabajar muy duro para mantenerse en la industria musical. Y es que también cuenta con una faceta como empresario e ingeniero. El cantante tiene dos heladerías en Punta Umbría, Huelva y ha ejercido como ingeniero técnico industrial especializado en electrónica, a la vez que continuaba trabajando en la música. Esto se debe a que, según ha contado en una entrevista para 'Diez Minutos', era consciente de que el éxito de 'Operación Triunfo' tenía fecha de caducidad.

"Yo era muy maduro cuando terminó 'Operación Triunfo', no tenía 18 años, y sabía que eso no iba a durar”, comenzaba diciendo el cantante, dejando claro que era consciente de que no iba a vivir toda la vida del talent musical. “Nadie me lo dijo, pero a mí no me gusta depender de una sola cosa”, agregaba, justificando así su decisión de emprender en otros proyectos alejados de la música.

"El dinero igual que entra, sale", insistió tras reconocer que su paso por el famoso programa le permitió tener elevados ingresos, pero que tuvo la madurez suficiente para saber que debía administrarlo con cabeza.









"La Voz Kids es peor programa todavía"



A pesar de que fue una gran etapa de su vida, el músico ha respondido muy claro ante si dejaría a su hija Alexandra presentarse al concurso de TVE: “Si quiere ir, que vaya, pero yo no se lo aconsejo. Para mí 'La Voz Kids' es peor programa todavía porque la edad es más baja. Un niño no está preparado para vivir algo así”, aseguraba, dejando claro que no recomienda a gente tan joven someterse a un formato así y aprovechando para señalar también a 'La Voz', espacio similar en el que participe gente todavía más joven.

“Yo una vez estuve ahí. Me daba vergüenza salir a la calle, tuve que ir al psicólogo y estaba deprimido... Afortunadamente, salí de ahí sabiendo lo que quería", explicó para aclarar el motivo por el que no cree que gente tan joven deba someterse a este tipo de programas. “Un chaval de esa edad no está preparado para tanta fama, tanto éxito, tanta presión, tanto chupaculo…”, agregó en el mencionado medio. No obstante, aclaró que él, actualmente, volvería a participar sabiendo todo lo que sabe ahora, “incluso con todas sus 'negruras', que son muchas”.

“Me parto de risa porque, ¿Qué es triunfar? Hay gente que tiene absolutamente de todo y no es feliz”, contesta ante los que le tachan de "resentido" por no haber triunfado tanto como otros compañeros de edición como David Bisbal o David Bustamante. Acto seguido, el cantante afirmó que su próximo proyecto musical es reunirse con sus compañeros para llevar a cabo el concierto homenaje a Àlex Casademunt.