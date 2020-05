El cómico J.J. Vaquero 'envejece' a Díaz Ayuso con un resultado completamente inesperado

Han sido las imágenes que más han dado que hablar en los últimos días. Las fotos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el suplemento dominical de 'El Mundo' no han dejado indiferente a nadie desde que aparecieran publicadas el pasado domingo.

Pronto se convertían en 'carne de meme' y corrían por las redes sociales llenándolas de fotomontajes. Estas fotografías también han levantado la crítica de la oposición, sobre todo desde sectores del PSOE que denunciaban la actitud de la política popular en mitad de la pandemia que se vive en la comunidad que gobierna.

Estas imágenes han sido también muy comentadas en los programas de televisión. Por ejemplo en el programa de Risto, 'Todo es mentira', acusaban estas fotografías de tratarse una "cortina de humo" para esconder las últimas polémicas protagonizadas por Díaz Ayuso: "¿Por una foto alguien puede perder un porcentaje de votos? No. ¿Por una gestión? ¿Por la dimisión de un responsable técnico que te dice que no desescales porque no estás preparado? Por eso igual sí", exclamaba una de las invitadas en el programa del publicista catalán.

Ana Rosa también ha querido sumarse a los numerosos comentarios que ha despertado esta sesión fotográfica. La veterana periodista de Telecinco exclamaba que: "Un error de la presidenta que dice que llegó cansada, que no estaba en el mejor momento para hacer las fotos. Cada uno tendrá su opinión. Yo no sé si es un error o no de comunicación, pero a mí no me ha gustado". Sin embargo, a pesar de esta crítica echaba un 'capote' a la política madrileña: "Ayuso está sufriendo una campaña brutal, se le está responsabilizando prácticamente de las muertes. No se puede consentir. Se ha hecho una gestión maravillosa, sobre todo con IFEMA y al principio de la crisis".

El meme de J.J. Vaquero sobre Ayuso que sorprende a todos

Otro de los que no ha querido dejar las polémicas fotos para hacer humor con ellas ha sido el cómico J.J. Vaquero. El vallisoletano es experto en hacer memes de parecidos razonables, solo hay que recordar el viral que hizo con fotos del exfutbolista Figo pareciéndose a diferentes personajes.

Con humor gamberro y de lo más ingenioso, Vaquero triunfa dentro de su ámbito y sus monólogos son repetidos por muchos de sus fans que aprecian el humor y los juegos de palabras del cómico. Ahora no ha querido dejar escapar las fotografías de Ayuso para crear 'el meme definitivo'.

Su idea era muy básica, aplicar el filtro que envejece a los personajes de cualquier fotografía, como ejemplo se ponía a él mismo, al que podíamos ver muy envejecido en la siguiente fotografía con el pelo y la barba largos y canosos. Al otro lado aparece la fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre cuando se le aplica el filtro de edad? El resultado ha generado risas entre sus seguidores debido al parecido de ambos resultados y también a la vinculación ideológica que parecen compartir las 'dos protagonistas' de este ingenioso meme.

