El comentado alegato de Wyoming sobre qué es ser un buen patriota español

El gran Wyoming, al igual que el resto de españoles, colabora en la lucha contra el coronavirus permaciendo en su casa. Incluso, tanto él como el resto de colaboradores de "El Intermedio" hacen el programa desde sus domicilios. El humorista ha pasado de hacer los monólogos en el pico de la mesa del plató a hacerlos desde su propia.

En el programa de este jueves, el Gran Wyoming ha disertado sobre qué es ser patriota teniendo en cuenta los momentos que estamos viviendo ahora. Y su explicación no ha dejado indiferente a nadie. "Estoy pensando en esos términos que ahora se usan mucho: Patriota, patriotismo, país... ¿Un país es su himno? ¿Es su bandera? ¿Su selección de fútbol? Un país es la gente que lo habita. Nuestros compatriotas, nuestros vecinos... eso es un país", ha comenzado diciendo.

Para Wyoming, el otro gran factor es saber cómo debe ayudar uno a su país. "Teniendo un encierro reponsable, siguiendo las directrices que nos marcan los técnicos sanitarios, lavándose bien las manos, estornudando en la cara interior del codo o sin tocarse el rostro bajo ningún concepto hasta respetar el confinamiento. Hay que ser cautos y no interferir en el espacio del otro", ha dicho recordando las condiciones higiénicas exigidas para evitar la propagación.

Después, ha pasado al asunto económico. "El que tenga alquilado un local a una pequeña empresa que ahora lo esté pasando mal, o directamente haya tenido que cerrar durante estos días, podría flexibilizar esos pagos mensuales. O si eres el dueño de una gran empresa o multinacional puedes rebajar un poco las expectativas de beneficio. Que no va a pasar nada. En mi caso... ¿para qué quiero un yate de 15 metros de eslora si tengo una piscina de 13 metros? Molestaría a los 85 cocodrilos que tengo ahí metidos y que me traje de El Cairo", ha dicho.

También ha habido un ataque a PP y Vox, muy críticos con la gestión de Sánchez en estos días de crisis por el corinavirus. "Si eres el líder de un partido, o portavoz, a lo mejor ha llegado el momento de aparcar las diferencias partidistas e intentar sacar rédito político, porque no es el momento", ha asegurado.

Por último, Wyoming ha querido lanzar un mensaje de unión. "En los próximos meses tenemos que caminar todos juntos, arrimando el hombro, codo con codo. Solo así venceremos al coronavirus. Todos junto y muy importante, sin dejar a nadie atrás. En eso reside el verdadero patriotismo", ha indicado.

EL PATRIMONIO DE WYOMING

Las palabras de Wyoming sobre los empresarios o propietarios de locales y viviendas en su monólogo no ha gustado a todos. Muchos usuarios de redes sociales le han vuelto a recordar su excelso patrimonio. Según publicaba en noviembre el diario "El Mundo", Wyoming tiene 20 propiedades en Madrid y una parcela de 306 metros cuadrados en el área de Los Negrales en Alpedrete (Madrid). Además tiene otros dos pisos en régimen compartido junto a sus hermanos y su pareja. El diario de Unidad Editorial también señala que en el Registro de la Propiedad aparece en dos empresas: 18 Chulos Record SL, "que ingresó en el último ejercicio 270.000 euros", y Asuntos y cuestiones varias S.L., que según Jaleos del corazón por primera vez en su historia tiene una deuda que se eleva 18.000 euros. El diario "El Español" también publicó en 2018 la misma cuenta de posesiones. "Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero", afirmó el humorista en una entrevista a Vanitatis.

Pese a su abultado patrimonio, la fama también le ha llevado a vivir momentos para él incómodos. Contó una de esas situaciones en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta. "Yo he entrado en bares en los que me han puesto el himno nacional y me he marchado. Era para tocar los cojones con el himno y ellos saben por qué lo ponen, como diciendo que no soy bienvenido", ha comentado Wyoming. Pero no solo en bares. "Un día, un hombre desde un coche me gritó por la ventanilla '¡Viva España!'. Yo sé que no están dando un viva España, están diciéndime 'rojo', ha dicho.

