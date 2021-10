El motivo por el que Alba Carrillo ha abandonado en directo el plató de 'Sálvame': "Tenemos movida"

Noche de tensión la que se ha vivido este sábado en el 'Deluxe', el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez. Alba Carrillo ha abandonado el plató tras sentirse víctima de una 'encerrona'. Este hecho ha ocurrido después de que la hija de Lucía Pariente tuviese una importante bronca con la dirección del programa.

En este sentido, Alba Carrillo ha roto en el programa de Telecinco por decidir sentarla en el polígrafo de su madre y asegurar que no lo había pactado en su contrato: "Yo no he dicho que fuera estar. No quiero que me hagan encerronas de estas".

Esta versión ha sido desmentida por Patricia González, directora de 'Sábado Deluxe', que ha señalado que estaba cerrado que Alba estuviera sentada en el plató mientras su madre se sometía al polígrafo desde hace varios días: "Alba dijo ayer que iba a estar en el polígrafo de su madre". Esta versión ha sido también defendida por Belén Esteban.

Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer, ha cargado duramente contra los periodistas, redactores y la propia Conchita



Me parece increíble que se le sigan dando oportunidades en televisión, cuando siempre acaba cargando contra el programa que le contrata #polipariente#SabadoDeluxepic.twitter.com/Hx4CrY4D31 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 30, 2021

La decisión de Alba Carrillo respecto a borrarse del programa de este sábado no ha quedado ahí, y es que la dirección del programa ha tomado una drástica decisión que afecta de lleno al futuro de la colaboradora.

"Hay jaleo. Tenemos movida. Ya hemos dicho que esto iba a acabar mal", ha adelantado Jorge Javier Vázquez, que ha intentado localizar sin éxito a Alba Carrillo por los pasillos de Telecinco sin premio. En este sentido, han sido varios los colaboradores que se han pronunciado respecto a la decisión de la invitada de esta noche y colaboradora en diversos espacios de Telecinco: "Se está equivocando. Es un error enorme de Alba, que hace unos meses había conseguido remontar esa imagen de conflictividad que siempre transmite", ha señalado Kiko Matamoros.

Alba Carrillo, expulsada de 'Secret Story'

Jorge Javier Vázquez ha avisado de todo lo que estaba por venir, delante de su propia madre, Lucía Pariente: "Me dicen que se le han escuchado decir que estar en el polígrafo se negocia. Alba está entrando por unos derroteros muy complicados, no solo aquí sino también en ‘La casa de los secretos’. Está cruzando varias líneas rojas hasta que alguien diga ‘hasta aquí’ y esté un tiempo fuera. No puede estar diciendo que iba a estar y hoy decir que no".

Minutos después, la dirección del programa ha anunciado que esta estampida en 'Sábado Deluxe' ha significado también su expulsión como colaboradora del reality de Telecinco 'Secret Story'.









"La dirección ha tomado la determinación de que tampoco participe en el debate de 'Secret Story', ha señalado Jorge Javier Vázquez después de haber vivido esta noche atípica en el plató de Telecinco. El nombre de Alba Carrillo ha estado ligado desde sus inicios al reality de Telecinco, ya que su madre, Lucía Pariente, ha jugado un papel fundamental hasta la pasada semana, cuando se produjo su expulsión.