Un colaborador de Jesús Cintora recibe su carta de despido en directo: "Esto no es una puerta giratoria"

Hace unas semanas, el nuevo Consejo de Administración de Televisión Española anunciaba la decisión de poner fin a 'Las cosas claras' y a la presencia de Jesús Cintora, que ha encarado esta semana sus últimos programas en La 1. Este jueves ha sido la fecha elegida para poner fin al programa, coincidiendo con el arranque de los Juegos Olímpicos.

La reacción de Javier Aroca tras recibir su carta de despido

"Tienes una noticia, has recibido un papel", ha bromeado Jesús Cintora, quien observaba con especial atención el documento que portaba Aroca entre sus manos. "Sí, he recibido un papel", ha contestado el colaborador del programa. A continuación, ha sido el presentador quien a preguntado si sería posible enseñarlo.

"No, que me han despedido", ha asegurado el colaborador. "Como todos los días. Aquí está mi contrato y mi despido", ha continuado.

"Me da risa porque venimos aquí seguramente, a veces recibimos algún tipo de misiva, poniendo en duda incluso nuestro voto de pobreza, porque pensarán que aquí ganamos un dineral y estamos ya asegurados. Esto no es una puerta giratoria", ha asegurado el colaborador de Jesús Cintora. "Aquí venimos y cuando venimos te dan el papelito y hasta luego Lucas", ha bromeado Aroca, quien ha decidido tomarse la situación, que ya es inevitable, con un curioso tono de humor.

Javier Aroca muestra su carta de despido.



"Ésto no es una puerta giratoria"

"No nos vamos , nos echan"





Tras esto, el propio presentador del programa ha querido despedirse del espacio que lleva meses emitiéndose en Televisión Española: "Esto es para todos los que estamos aquí, que yo sepa, el último día, el último programa... Esto se terina. No nos vamos, nos echan, pero vamos a seguir. Admiro al que lo cuenta, hay que contarlo hasta el final", ha sentenciado Cintora, quien este jueves se ha despedido definitivamente de 'Las Cosas Claras'.

El duro mensaje de Jesús Cintora contra TVE

El pasado miércoles, y tan solo un día antes del último programa del programa, el presentador del espacio quiso aprovechar para mandar un mensaje a la dirección de la cadena pública.

Cintora mandó un par de pullas a la cadena que ha decidido prescindir de su trabajo. El presentador estaba informando de un nuevo máximo histórico del precio de la luz cuando dejó caer un recado contra TVE, haciendo alusión a su penúltima intervención en 'Las cosas claras'. “Mira, les molesta que hablemos del precio de la luz en ‘Las cosas claras’. Por cierto, nos quedan dos días. Hoy y mañana. A mí por lo menos, y les molesta que hablemos del precio de la luz. Les molestaba hace quince días, pero es que ha seguido subiendo”, explicaba el periodista.





De la misma manera, durante una conexión con Clara Jiménez, fundadora de Maldita.es, Cintora ha lanzado otro dardo contra la clase política. El presentador estaba hablando con la colaboradora de cuando los políticos dejan su puesto para formar parte de consejos de administración de eléctricas. “Ahora que me quitan de aquí lo mismo me fichan en una eléctrica”, decía el presentador muy irónico.

No obstante, no todo quedaría ahí, ya que la última pulla tuvo lugar tras despedir a Ione Belarra, que había entrado en directo: “La decisión es que a mí particularmente me quedan dos días. Hoy y mañana, si Dios quiere. Esa es la decisión de la pluralidad”, soltaba Cintora. “Mañana también hay programa que será el último, bueno si nos dejan hacer el programa“, sentenciaba el presentador, haciendo referencia a que mañana es su último programa por decisión de TVE.