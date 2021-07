Jesús Cintora se pronuncia sobre la despedida de 'Las cosas claras' de TVE: "Por respeto, no voy a decir nada"

Hace unas semanas, el nuevo Consejo de Administración de Televisión Española anunciaba la decisión de poner fin a 'Las cosas claras',el magazine de entretenimiento que ocupa parte de la programación matinal de La 1. El programa presentado por Jesús Cintora dejará de emitirse el próximo 23 de julio, fecha en la que comienzan los Juegos Olímpicos. Esta noticia resultó ser muy chocante tanto para sus seguidores como para el propio equipo del formato.

Es por esto por lo que Joan Baldoví aprovechó su conexión con Cintora para pedir que la cadena pública decidiese mantener 'Las cosas claras' en la parrilla. No es la primera vez que el Portavoz de Compromís en el Congreso intenta que el formato de La 1 siga adelante. Hace dos semanas lo volvió a hacer al reivindicar la existencia del programa. No obstante, esta vez ha ido más allá y, consciente de que ignoraron sus palabras, se dirigió directamente a la cadena para que "reconsiderara la decisión de mantener un programa político".

El diputado de Compromis realizó una conexión en directo con el espacio de TVE para analizar la situación actual junto al presentador, haciendo hincapié en la 'Operación Titella' y en las declaraciones del excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional. Después de dedicar unos minutos a la actualidad, aprovechó su despedida para dedicar unas palabras al programa presentador por Jesús Cintora.

"A algunos funcionarios como el inspector Morocho se lo quitan de encima mandándolo a Canfranc, y a otros programas que tienen una gran audiencia probablemente se los quitan de encima mandándolos al paro", sentenciaba el entrevistado, relacionando así el caso de la policía que investigó el caso Gürtel con la decisión de RTVE de poner fin al espacio de Cintora, al que solo le quedan dos semanas de emisión.









"Pediría a TVE que reconsiderase la decisión"

"Pediría a TVE que reconsiderase la decisión de mantener un programa político porque entiendo que los espectadores de la televisión pública también tienen derecho a tener un programa político", declaró entonces Baldoví muy claro, mostrando así que cree que este programa debería mantenerse en la cadena pública.

Asimismo, el invitado hizo alusión a los últimos rumores sobre el posible formato sustituto de 'Las cosas claras' y pidió que sea un programa político el que ocupe su hueco en la programación de la próxima temporada, ya que las informaciones señalan que el espacio que sustituirá al de Cintora no se dedicará a la actualidad política.

Sus palabras pillaron desprevenido al conductor del espacio de La 1, por lo que se limitó a responder sin mojarse demasiado. "Por respeto a donde estoy, no voy a decir de momento nada", comenzó diciendo el comunicador para, acto seguido, agradecer a Baldoví sus palabras. "Intento ser profesional", aseguraba Cintora. "Uno intenta mantenerse siempre por respeto a mucha gente. Igual con uno no se está teniendo tanto respeto, pero este equipo intenta ser respetuoso hasta el final", zanjó el periodista, dejando caer que está molesto por la decisión de retirarle de la parrilla de TVE.