Christian Gálvez confiesa la sorprendente habilidad que utiliza en su día a día: "Con solo mirar a los ojos"

Christian Gálvez es uno de los presentadores más conocidos de nuestro país, siendo un popular rostro de Mediaset. Su época de mayor éxito fue cuando se encontraba al frente de 'Pasapalabra', una bonita etapa que terminó cuando Atresmedia se hizo con el formato. Aunque intentaron mantener el espacio, la cadena no lo consiguió y se vio obligada a ceder su concurso estrella a Antena 3. Con esto, el presentador también se quedó sin trabajo.

A pesar de ello, el comunicador no se ha quedado quieto y marcó el 2021 como el año de su regreso profesional. A principios de año, anunció su fichaje por CADENA100. El presentador cuenta con su propio programa en la cadena líder de la radio musical en internet: 'De sábado con Christian Gálvez'. Cada sábado, Gálvez se junta con el cómico Víctor Parrado para ofrecer un contenido divertido y hacer interesantes entrevistas.

Además de esto, poco se sabe del presentador desde su marcha de 'Pasapalabra'. Es por eso por lo que ha sorprendido sus últimas declaraciones para una entrevista en 'El Mundo'. El comunicador ha sorprendido a todos los lectores al desvelar una habilidad en la que lleva trabajando cuatro años.

Gálvez ha hablado de cómo se sintió cuando dejó de sonar el teléfono tras la cancelación del concurso que ahora se emite en Antena 3. "La vida es cíclica. A mí ya me pasó en el año 2001 y me tuve que poner a trabajar en una juguetería. Duele más cuando el teléfono que deja de sonar es el de los amigos", ha contado, dejando claro que esa etapa ya ha pasado.





Acto seguido, no se ha mostrado muy partidiaro de hablar del polémico concurso, ya que cree que ya "hace mucho tiempo ya de todo esto". Sin embargo, se alegra de haber decidido quedarse en Mediaset. "Nunca me he arrepentido de las decisiones que he tomado en mi vida... Quise quedarme con mi gente. Hablé personalmente con Paolo Vasile y fue una conversación superfranca y supersincera", explicó tras asegurar con siente ninguna envidia por Roberto Leal.

Sus nuevas aficiones

Sin embargo, una de las respuestas que más ha llamado la atención ha sido sobre la habilidad que lleva cuatro años perfeccionando. El presentador ha confesado que se ha formado en psicología facial y la detección de mentiras. Gálvez ha respondido a si ha tenido que fingir alguna vez que le gustaba algo "que no le satisfacía". "Sí. Hace tiempo. Ahora ya no. Desde hace cuatro años estudio psicología facial y detección de mentiras. Sé cuando a alguien no le gusta algo con sólo mirarle a los ojos", ha revelado el comunicador.









"Es tener capacidad de observación. He estudiado con el más grande, Paul Ekman, que fijó las bases de las microexpresiones y las emociones. Lo que pasa es que no decir la verdad no siempre es mentir", ha explicado tras reconocer que es capaz de detectar cuando alguien miente.

De la misma manera, ha reconocido que, estos últimos meses, ha encontrado otras aficiones. El presentador ha respondido a "si cuesta decir no": "Costaba mucho, pero ahora no. Desde que practico artes marciales, no cuesta nada", contó y aseguró que lo hacía "desde la pandemia". "Empecé online y ahora ya tengo mi dojo. Es una filosofía sintoísta y tengo muy claro cuándo uno tiene que ser agua y cuándo tiene que ser roca", ha declarado, desvelando así dos de sus nuevas aficiones.

Por otro lado, también ha hablado de sus diferentes etapas profesionales y ha recordado su paso por 'Caiga Quien Caiga'. "En el último casting, donde me estaba jugando el todo por todo, entrevistaba a la gente en la alfombra roja. Pasó un amigo y fui a cuchillo a destrozarle. Me arrepentí durante mucho tiempo", ha desvelado, mirando quince años atrás.