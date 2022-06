Chenoa deja fuera de su boda a una conocida compañera de Operación Triunfo: "Amigas no son"

Chenoa se casó este viernes con el doctor Miguel Sánchez Encinas. Un acontecimiento en el que se esperaba ver a muchos rostros conocidos de nuestro país, en especial del mundo de la canción y, más en concreto, de aquella edición de Operación Triunfo que dio tantas alegrías televisivas a todos los que participaron. El caso es que, según pasan las horas, se van conociendo detalles sobre la boda, que Chenoa ha tratado de mantener en absoluto secreto, como es la lista de invitados. O mejor dicho, la lista de los no invitados.

Rosa López, fuera de la boda de Chenoa

Rosa de España es parte de la historia de la pequeña pantalla de nuestro país. La joven de Granada se alzó con la victoria de aquella edición de Operación Triunfo y representó a nuestro país en Eurovisión. Aquel grupo de entusiastas cantantes forjó una amistad que creíamos a prueba de bombas, aunque quizá sea el tiempo el peor de los peligros para este tipo de relaciones.





Iván Reboso es colaborador del programa Ya son las ocho, de Telecinco. Y ha sido precisamente en este espacio donde ha dado a conocer los motivos por los que Rosa López se habría caído de la lista de invitados de Chenoa. "Amigas no son", ha explicado Reboso quien, aun así, no niega que exista un cariño recíproco entre ambas. "Rosa es una persona que cuando necesita promoción profesional pide ayuda, pero luego se olvida de los demás", ha explicado el colaborador de Telecinco, sentenciando que Chenoa habría considerado que "si no está para lo malo, tampoco va a estar para los momentos felices", dejando claro por qué la relación entre Chenoa y Rosa López habría llegado hasta este punto.

Otras destacadas ausencias en la boda de Chenoa

La lista de invitados ha generado cierta polémica en los últimos días y es que Rosa López no ha sido la única en no acudir al enlace nupcial entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. De hecho, hasta el último momento, no se ha sabido con certeza qué compañeros de Operación Triunfo iban a acudir al enlace. Entre las grandes ausencias, como ya hemos comentado, estaba Rosa López, a la que se unió una Nuria Fergó que tampoco habría estado en la boda de la mallorquina. David Bustamante ha sido otro de los que no ha podido estar en este día tan especial. Sin embargo, ha aclarado que sí estaba invitado, pero su agenda le ha impedido asistir.





"Felicidades a mi Laurilla, que se merece ser la mujer más feliz del mundo. Que lo pase muy bien. Yo estaba invitado a la boda, lo que pasa es que no puedo ir por trabajo. Me es imposible, así que les deseo lo mejor a ella y a su chico, que me cae muy bien", ha apuntado el cantante a la agencia Gtres. Al ser preguntado por la polémica sobre los invitados, Bustamante no ha querido tomar partido apuntando: "Es una cosa externa a mí, es la boda de una amiga y compañera y le deseo lo mejor".