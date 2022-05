Chanel se salta el guion y habla alto y claro sobre su futuro tras Eurovisión 2022

Han transcurrido ya siete días desde que Chanel lograse el mejor puesto para España en Eurovisión desde el año 1995. La artista permanece en la primera línea mediática tras este logro y, por eso, está constantemente concediendo entrevistas a diversos medios de comunicación. Una de las cosas que ha contado para la revista ¡Hola! son los planes de futuro que tiene tras su 'chanelazo'. Chanel ha asegurado que, a partir de ahora, desea pasar "un mes encerrada" con los suyos en Olesa (Barcelona). "Llevo tanto cansancio acumulado...Lo único que quiero es dormir y comer. Por las noches, todavía sueño con todo lo que ha pasado, pero es bonito".

Además, ha contado que quiere internacionalizar su carrera. Buscar oportunidades en otros países. "¿Por qué no irme fuera de España? Es algo que me he planteado muchas veces y no lo veo lejano. Quiero grabar un disco y estoy muerta de ganas de volver a ensayar con Nacho Cano para su musical. Para mí, no es un deber moral, porque ese musical es mi casa y los artistas que allí están, mi familia. Estoy en contacto con él todos los días y, para mí, es muy importante todo lo que transmite", explicaba.









Respecto a las irregularidades que ha detectado la organización del Festival en el envío de las puntuaciones de algunos países, la cantante de 'Slomo' ha asegurado que "eso lo tiene que aclarar la Unión Europea de Radiodifusión. Nosotros somos artistas". No quiso ahondar mucho en el tema.

Sobre todas esas personas que la criticaron por ser la representante española en el Festival asegura que no quiere atender a esas malas energías y malas vibraciones. "Lo único que he hecho ha sido vibrar en la onda del trabajo, del esfuerzo y de la ilusión. Si hubieran sido críticas constructivas, las hubiera cogido, porque me gusta aprender. Pero en este caso no lo han sido, así que no les presto atención".









De toda esta experiencia, cuenta Chanel que se queda "con las personas maravillosas que he conocido y con las relaciones que he afianzado con aquellas que ya conocía. No solo en lo artístico, sino también en lo personal. Como yo digo, se han convertido en mis dos ángeles tanto el coreógrafo como uno de los compositores del tema. Para mí son superespeciales e imprescindibles para esto".

Así se sinceró Chanel en una de sus últimas entrevistas dejando clara su ideología política

En una de sus últimas entrevistas, esta vez para el diario 'La Vanguardia', la también actriz ha dejado clara su ideología política cuando ha sido preguntada por ello.

"Pufff, yo es que la política… Lo único que sé es que no se puede coartar la libertad", declaraba en el mencionado medio tras afirmar que "sí" se considera progresista.

No obstante, no es la primera vez que se posiciona políticamente, ya que, hace un par de año, dejo claro su disgusto hacia Vox. "Vox no es España", escribía desde su cuenta oficial de Twitter junto a un emoji enfadado.

Por otro lado, la cantante se ha mostrado muy sincera al recordar su infancia en Cuba y el racismo que ha sufrido desde que vino a España: "Cuando yo era pequeñita sufrí muchísimo racismo. Tenía mucho miedo. Incluso llegaba a creer lo que me decían, y pensaba 'Claro, este no es mi país. Soy menos que los demás'. Pero con la educación que he recibido en casa lo he superado".