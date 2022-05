Chanel se sincera y deja clara su ideología política tras su paso por Eurovisión 2022

El pasado sábado 14 de mayo, Chanel conquistó a millones de personas con 'SloMo' en el Festival de la Canción de Eurovisión.A pesar de ello, Ucrania resultó ser la ganadora del certamen con la actuación de Kalush Orchestra al ritmo de 'Stefania'. En una gala celebrada en el Pala Olímpico de Turín (Italia), su candidatura se impuso a las de Reino Unido, segunda, y España, tercera. De esta manera, nuestro país ha conseguido la mejor posición desde 1995, cuando quedó segunda con Anabel Conde y 'Vuelve conmigo'.

No obstante, desde que fue elegida para representar a nuestro país no ha dejado de protagonizar polémicas. Su elección como representante de España en Eurovisión ya comenzó siendo de lo más comentada. Esto se debe a que, en el Benidorm Fest, Tanxugueiras y Rigoberta Bandini eran las favoritas del público. A pesar de ello, Chanel fue la elegida, por lo que muchos acusaron al certamen de "tongo". Asimismo, la canción con la que triunfó en Italia también dio mucho que hablar, dado que tacharon 'SloMo' como machista.

"Una cosa es un sugar daddy y otra decir daddy. También me parece muy fuerte que una mujer diga que otra no es feminista por vestir con media nalga fuera", responde la propia Chanel al respecto en una entrevista para 'La Vanguardia'. La artista también ha respondido a las críticas sobre su actuación: "Que muevo super bien el culo, ¿eh? Es verdad. Es así, Pero me recuerda al típico comentario que a veces se ha hecho cuando ha se ha cometido una violación: 'Es que iba con una falda muy corta'".









"No se puede coartar la libertad"

De la misma manera, la también actriz ha dejado clara su ideología política cuando ha sido preguntada por ello. "Pufff, yo es que la política… Lo único que sé es que no se puede coartar la libertad", declaraba en el mencionado medio tras afirmar que "sí" se considera progresista.

No obstante, no es la primera vez que se posiciona políticamente, ya que, hace un par de año, dejo claro su disgusto hacia Vox. "Vox no es España", escribía desde su cuenta oficial de Twitter junto a un emoji enfadado.

Por otro lado, la cantante se ha mostrado muy sincera al recordar su infancia en Cuba y el racismo que ha sufrido desde que vino a España: "Cuando yo era pequeñita sufrí muchísimo racismo. Tenía mucho miedo. Incluso llegaba a creer lo que me decían, y pensaba 'Claro, este no es mi país. Soy menos que los demás'. Pero con la educación que he recibido en casa lo he superado".

"En la escuela y en la calle. Y las agresiones verbales… Millones de veces llegaba a casa llorando", cuenta sobre el bullying que sufrió de pequeña. "Por mucho que me dijeran en el cole '¡negra de mierda!' o '¡vete a tu puto país!', yo me enfocaba en otras cosas. No solo me lo decían los del pueblo de toda la vida, sino el que venía de un país árabe. Que haya racismo entre personas racializadas todavía es más fuerte", contaba tras reconocer que lo superó "con conversaciones con mi familia y amigos".

Asimismo, reconoce que sigue sufriendo este tipo de agresiones siendo adulta. "He sufrido racismo en el transporte público, en Correos... No me quiebro y no me callo. No entro en discusiones, porque creo que pierdes, porque una persona así tiene una mente muy cerrada. Pero con educación les digo: a lo mejor deberías leer un poquito más o informarte. Sin ser despectiva". Sin embargo, asegura sentirse española: "Para mí, ya es natural decir que soy española".