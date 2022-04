Chanel se abre en 'Cinco Tenedores' y habla por primera vez de su padre

Tras su victoria compartida en 'MasterChef Celebrity', el dúo protagonizó tantos divertidos momentos que se han hecho con su propio espacio de cocina en Movistar+. Por este motivo,Miki Nadal y Juanma Castaño se han convertido en una reconocida pareja artística frente a las cámaras de 'Cinco tenedores', formato también producido por Shine Iberia que consiste en una combinación entre un talent culinario y un programa de entrevistas.

Este domingo, el cómico y el periodista volvieron a formar parte de la parrilla de la plataforma y recibieron a Cayetana Guillén, Chanel Terrero y Rossy de Palma como invitados. De esta manera, los presentadores reunieron a reconocidos rostros que poco tenían que ver entre ellos en una agradable cena, en la que presentarían una vez más sus dotes culinarios. Antes de eso, los conductores del espacio fueron acompañados por los invitados durante el cocinado, donde ya comenzaron a hacerse las diversas entrevistas.

En esta ocasión, la actriz se convertía en la pinche de Castaño y la representante de España en Eurovisión del colaborador de 'Zapeando', mientras que Palma sería la encargada de elegir el plato ganador. Una de las visitas que más llamó la atención fue la de Chanel, dado que se encuentra en plena gira eurovisiva antes de llegar a Turín dentro de un mes. En este caso, el conductor del espacio aprovechó para preguntar a la artista sobre su actuación y hablar de su lado más desconocido.









"Tengo dos padres"

"Tú naciste en la Habana que es, para mí, la ciudad más bonita del mundo", le recordaba Miki Nadal a la cantante. "Me vine de pequeñita con mi madre a España. Me crie en Barcelona y con 16 años me vine a Madrid", contaba la cantante, señalando a que muy joven se mudó a la capital para intentar cumplir su sueño de ser artista.

"He investigado sobre ti y me salía mucho tu figura materna, pero de tu figura paterna nada ¿Por qué?", señalaba el presentador, haciendo referencia a que no se sabe nada sobre el papel de su padre en su vida. "Porque tengo dos", afirmaba entonces Chanel. "Tengo a mi padre biológico y, luego, al padre que me ha criado. Eso está genial", confesaba la artista.

"Esta genial y, además, cuando entre ellos se aman", reconoce, haciendo referencia a que sus dos figuras paternas mantienen una gran relación. "De hecho, se llaman 'mi hermano'. Se llevan genial", confiesa la artista tras insistir en que "se llevan genial". De esta manera, la también actriz ha hablado de su vida familiar, de lo que ella no suele hablar al ser muy reservada con su vida privada.