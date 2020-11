Celia Villalobos culpa a Irene Montero de su mayor fracaso y la compara con Iglesias: "No es la que yo conocí"

Tras años alejada del foco mediático, Celia Villalobos está volviendo a aparecer en varios espacios televisivos. Después de confirmarse su participación en 'Masterchef Celebrity', la ex política no ha parado de recorrer los diferentes platós para hablar de su experiencia como concursante y de su nuevo libro: 'Política apasionada'.

Asimismo, este lunes, Villalobos acudió como colaboradora a 'Está pasando', magacín de Telemadrid presentado por Inés Ballester. La concursante del talent culinario no ha sido el único fichaje del formato, también se incorporaron Cayetano Martínez de Irujo, Juan del Val o Carmen Borrego como tertulianos.

Como ya es habitual cada vez que interviene en un programa, lo que se ha podido ver en el concurso de TVE, Villalobos lanzó un par de pullas a líderes políticos. En este caso, la colaboradora ha dedicado unas palabras a Pablo Iglesias e Irene Montero.

Hace unos días, según informó Europa Press, el Ministerio de Hacienda está estudiando la enmienda presentada por Más País de desarrollar un plan para dar ayudas a las empresas que apliquen la medida de establecer una jornada laboral de cuatro días. Asimismo, se plantea destinar 50 millones de euros para estos incentivos, que se nutrirían del fondo de Recuperación y Resiliencia.

A raíz de este tema, Villalobos se ha mostrado en contra de esta medida y de la opinión de Cristina Almeida. "El trabajo se adaptará como sea", decía la abogada tras escuchar las quejas de la política sobre que es muy difícil cubrir todo el trabajo en un día menos. "La teoría no es que se va a imponer esta orden, se va a negociar la forma de hacerlo", le recordó Almeida.

"Aquel día me quería morir"

"Lo de esta ministra y este vicepresidente negociando, lo veo poco", confesó Villalobos. "La ministra de trabajo está haciendo un trabajo que te caes de bien", le aseguró Almeida. "Esa fue la que frenó la anterior legislatura porque le dio la gana, la aprobación del pacto de Toledo, que yo lo presidía", recordó la concursante del talent culinario.

"Llegó el último día y dijo 'pobrecita la portavoz de Podemos', quien hizo un trabajo fantástico: negoció, presentó cosas imaginativas... Hizo un trabajo sobre el trabajo y la mujer que, de verdad, espero que en este nuevo tema del Pacto de Toledo siga presente. Era espectacular. Y vino su compañera y dijo 'no hay Pacto de Toledo'", agregó.

"Aquel día me quería morir porque yo me iba ya del Congreso y me quería ir con un éxito. Me fui con un fracaso por culpa de la ministra. Y te digo una cosa, la ministra de hoy no es la que yo conocí. Se ha adaptado a la realidad, lo que le viene muy bien, pero Pablo no se ha adaptado", concluyó Villalobos.