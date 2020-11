Celia Villalobos confiesa en qué político piensa cuando aplasta una torrija: "A ver si espabila"

Este martes, 'Masterchef Celebrity' comenzó con una prueba que sacó a la luz las enemistades entre los concursantes. Los aspirantes debían robar comida de la cesta de sus compañeros y dejarles los productos con los que debían preparar una elaboración. Dado que todos decidieron ponerlo difícil y dejar pocos alimentos a su disposición, el resultado del cocinado fue un desastre.

Como ya se ha podido ver en varias ocasiones, Celia Villalobos no es la más querida por sus compañeros, ya que todos la acusan de mandar demasiado. Esto también se vio reflejado en la primera prueba, dado que la ex política solo contó con un par de productos para cocinar, lo que le sentó muy mal. Villalobos también se mantuvo muy indignada con sus compañeros durante la prueba de exteriores y protagonizó varios enfrentamientos.

Después de intercambiar varias palabras con La Terremoto, Villalobos, como ya es habitual en las pruebas por equipo, tuvo una bronca con Lucía Dominguín. Las concursantes no se ponían de acuerdo en cómo preparar el marisco. "Me da igual que me digas cariño, porque te molesta que yo me acerque", le dijo Dominguín. "Ay, no digas eso por favor. No entres en eso, te lo pido", le respondió la ex alcaldesa algo desesperada.

"No estamos en el Congreso"

Cabreada por el desastre del cocinado y los conflictos con sus compañeros, la ex política terminó la prueba de muy malas maneras, incluso maltratando el producto. "Con cariño, Celia, con cariño, que no estamos en el Congreso. Te veo aplastar esas torrijas... ¿En quién piensas al hacerlo?", le preguntó Jordi Cruz al verla. "En Pablo Casado", respondió ella entre risas. "Para que espabile, que despierte", concluyó la malagueña.

A pesar del esfuerzo de los aspirantes, la mala gestión del tiempo y las malas capitanías, ejercidas por Nicolás Coronado y La Terre, ambos equipos fueron enviados a eliminación, dado que terminaron los platos pero con menos elaboraciones. Finalmente, a pesar de haber sido repescada la semana pasada, la hermana de Miguel Bosé volvió a ser la expulsada.