Carmen Porter revoluciona las redes sociales por lo que le hace a su perro: "Horrible"

Hace unos días, Carmen Porter e Iker Jiménez anunciaron que habían sufrido una dura pérdida al perder a un miembro de su familia. Los presentadores utilizaron sus redes sociales para anunciar la muerte de su perro Tao.

"Tao gracias por cuidarme y protegerme siempre. Por ser mi fiel compañero, amigo y peluche. Por todos los momentos tan bonitos que hemos podido compartir. Descansa luchador. Merlín te acompañará en el viaje. Esperadme. Un día volveremos a pasear juntos", escribió Porter, aparentemente dolida. Unas palabras que fueron apoyadas por Iker, quien también parecía devastado: "Te quiero mi Tao. Juega mucho allá arriba con otros perricos buenos".

Tras llorar su ausencia, Porter se atrevió a hablar de ello a través de YouTube: "Ya sabéis que Tao se puso muy malito, al final no pudo superar la cardiopatía que sufría y que habíamos estado tratando desde el mes de abril. Los últimos días ya no quería ni comer, ni nada, todo se fue complicando y se quedó dormidito. Ya se fue con Merlín", explicó, refiriéndose a su otro perro que falleció hace unos meses.

"Es cuestión de vida y estas cosas pasan. Por desgracia los animales no duran tanto como algunas personas, porque también hay personas que se van demasiado pronto, pero se los quiere tanto porque al final son alguien de la familia y, bueno, hemos tenido dos pérdidas muy seguidas", agregó.

No obstante, después de todo, la periodista ha vuelto a su cuenta de Twitter para, esta vez, dar una buena noticia: "Buenos amigos han traído a nuestra familia a un nuevo compañero de vida. Para mí era muy pronto porque sigo pasando mi duelo pero entiendo que para Alma es importante superar ya ese dolor. Goldie seguro que va a ser muy feliz entre nosotros. Gracias", ha comunicado, haciendo alusión a su hija.

La reacción de Twitter

En la fotografía publicada por Porter se puede ver a un cachorro, un nuevo miembro de la familia, dentro de la Thermomix, lo que ha generado multitud de comentarios. La presentadora ha asegurado que le había metido en el electrodoméstico para pesarle, ya que en la báscula no podía: "Era para pesarlo porque la báscula no cogía su poco peso".

Muchos han comentado la imagen con humor: "Menos mal que abierto la foto! Digo, una thermomix nueva no es para tanto... La verdad es que es una monada!", "Vaya ingrediente más precioso, Carmen! Mucho ánimo, sé lo q se siente..." o "¿Os lo vais a comer con patatas? ¡Qué chulo!", decían.

En cambio, otros usuarios se han mostrado muy críticos. Mientras unos acusaban a la presentadora de no adoptar, otros no consideraban apropiado meter al cachorro en la Thermomix. "¿Y la adopción no era una opción? Era un buen momento para aportarle buenos valores a tu hija", decía uno. "Horrible. Esta familia toma batidos de perretes para comer y se jactan de ello. Ahora en serio, me da mucha cosa ver al animal dentro del vaso con el aparato encendido... Por muy seguro que sea, los accidentes ocurren. Yo la quito de la base para meter la mano por precaución", comentaba otro usuario.

