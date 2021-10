Carmen Lomana habla claro sobre un detalle de la imagen de Felipe VI en el 12-O: “Es exagerado”

La socialité Carmen Lomana se ha mojado esta semana en 'Espejo Público' sobre un detalle de la imagen de Felipe VI durante el desfile del 12 de octubre que ha sido criticado por algunos sectores en las redes sociales. Un tema que traía encima de la mesa la propia presentadora del matinal de Antena 3, Susanna Griso, que llegaba a deslizar que esas críticas aseguraban que “no era bueno para la marca España”.

Un desfile de la fiesta nacional marcado por la diferencia entre los que pitaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los que, por otro lado, aplaudieron al Rey, que estuvo presente junto a la Reina Letizia y la Infanta Sofía. Precisamente la ex de Supervivientes estaba en el programa de las mañanas de Antena 3 comentando el look de la Reina, de la que no le había gustado la coleta que había elegido, un recurso que para la colaboradora de Atresmedia era un recurso demasiado improvisado.









Lomana, sobre un detalle de la imagen del Rey



Fue precisamente en ese debate sobre la imagen de los monarcas que Griso quiso comentar un detalle: que todos llevaban mascarilla durante el desfile, mientras estaban al aire libre y con distancia de seguridad respecto al resto de autoridades. “Hay una queja por parte de algunos periodistas y es que algunas casas reales ya se han sacado la mascarilla, sobre todo cuando ya llegas al 80 o 90% de vacunación y que ese empecinamiento de nuestros reyes de ir en mascarilla en exteriores cuando hay distancia de seguridad”, trasladaba la presentadora sobre la decisión de Felipe VI de llevar mascarilla.

En ese momento Lomana metía su cuña y también calificaba de “exagerado” el gesto del Rey y toda la Casa Real: “Están al aire libre y con distancia, es un poco exagerado”. “En el fondo, para la marca España, no es bueno, porque da la sensación de que estamos peor de lo que realmente estamos”, apuntaba Griso que ponía de ejemplo otras casas reales europeas. “Pero es verdad que la familia holandesa o danesa ya se la han quitado en exteriores para dar sensación de normalidad”, concluía.









Otros momentos del 12-O



Pero no fue el único detalle que subrayaron los usuarios en redes sociales. Muy comentada ha sido también la imagen que le dedicaba la Reina a Pedro Sánchez cuando se sucedían los pitos contra el presidente del Gobierno. Se encontraba la Reina Letizia caminando junto a Pedro Sánchez cuando los insultos y la pitada se recrudecían contra el líder del Ejecutivo. En ese momento su mirada, cómplice con Sánchez, le parecía compadecer por el 'paseíllo' que estaba sufriendo.

"Esa mirada de “lo que tienes que aguantar, hijo mío” de la reina", compartía el usuario que adjuntaba el vídeo que ya se ha hecho viral en Twitter.









Pero otra de las grandes anécdotas ha sido el saludo entre Sánchez, Almeida y Ayuso. El momento capturado por las cámaras muestra a un Pedro Sánchez que, con paso firme y acelerado, toca el brazo de Margarita Robles, ministra de Defensa, para posteriormente y despejando la mirada, pasar junto Ayuso y Almeida. Es a los líderes del PP en la Comunidad a los que menos afecto ha mostrado el presidente ciñéndose a un sencillo gesto tocándose en pecho con la mano, tan común a raíz de las restricciones y tan conveniente.