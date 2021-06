Carlota Corredera dispara contra Ana Rosa por lo sucedido con Rocío Carrasco: "De la noche a la mañana"

Desde hace unas semanas, dos programas estrella de Telecinco se encuentran en plena batalla a raíz de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Aunque provienen de diferentes productoras, Unicorn Content y La Fábrica de la Tele, ambos formatos se emiten en Telecinco y abordan temas similares.

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha revolucionado las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores han estado muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos. Asimismo, como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana. Además de 'El Programa de Ana Rosa'en su espacio dedicado a la crónica social hasta hace un par de semanas.

El programa presentado por la reina de las mañanas no hizo ninguna referencia a los testimonios que Carrasco pronunció en sus últimos dos episodios. En cambio, se centró en comentar 'Supervivientes'. Este hecho llamó mucho la atención de los espectadores, ya que, hasta la fecha, el formato presentado por Ana Rosa Quintana recordaba las declaraciones más llamativas del espacio que se emite la noche anterior y dedicaba gran parte del 'Club social' al tema.









"Para no admitir que estaban equivocados"

Por este motivo, Carlota Corredera quiso remarcar el reciente enfrentamiento entre ambos programas en la última emisión del espacio dedicado a Rocío Carrasco. "Llegamos a la última estación de Rocío, contar la verdad para seguir viva", comenzó diciendo la presentadora. "Esta es la serie de los periodistas que hemos hecho autocrítica y enmienda de nuestras acciones. Claro que hemos cometido errores y seguramente los seguiremos cometiendo pero lo que importa es lo que vamos a hacer a partir de hoy", sentenció.

"Se dividen entre los que han opinado sin ni siquiera haber visto la serie", reprochaba, haciendo alusión a Kiko Matamoros, quien se mostró muy crítico con la protagonista antes de reconocer que no seguía la docuserie, motivo por el que abandonó el plató de 'Sálvame'. "Y los que de la noche a la mañana han decidido no hablar del tema. Quizás para no dar razón a Rocío Carrasco o lo que es lo mismo: para no admitir que estaban equivocados", lanzó Corredera, señalando claramente la decisión de 'El Programa de Ana Rosa' de no mencionar la docuserie por su enfrentamiento.

"En cualquier caso, es un gran avance", concluyó la conductora del espacio de Telecinco, mostrándose, como es habitual, muy crítica con quienes no se creen las declaraciones de Rocío Carrasco. Al igual que dejo clara su postura ante la decisión del espacio de las mañanas de Telecinco de no analizar lo dicho en la docuserie.